Зачем Нетаньяху решил поиграть в Путина с риторикой "бывшая Сирия" и не оставлять суннитскому большинству другого выбора, кроме ненависти

После первого крестового похода у крестоносных королевств все было довольно неплохо. У них был один серьезный враг – Зенги, а затем его сын Нур ад-Дин. И была куча нейтралов, которым было не до них.

Среди почти норм настроенных нейтралов был Дамаск, у правителей которого тоже были трудные отношения с Нур ад-Дином.

Но на эти расклады организаторам второго крестового похода было плевать. Поэтому они решили, что лучшим решением будет напасть на Дамаск, в результате чего Дамаск стал частью государства Нур ад-Дина.

Чем был заложен единый антикрестоносный фронт, который до того не то чтобы имел запрос.

Затем еще добавилась активность Рено де Шатильона и других консолидаторов ненависти. И появился сначала Саладин, а затем относительно "либерального" Саладина и его династию сменила династия мамлюков, которую султан Бейбарс привел к успеху. Кстати, Саладин воспетый в Европе герой. На Ближнем Востоке Бейбарс гораздо более популярен, особенно в народной памяти. Ибо он как раз окончательно сбросил "франков" в море.

Это я к чему. Зачем Нетаньяху решил в очередной раз поиграть в Путина с риторикой "бывшая Сирия", атаковать объекты в стране, где только что сбили их врагов – режим аятолл, и не оставлять суннитскому большинству (которое не правило Сирией более 50 лет) другого выбора, кроме ненависти — пусть историки разбираются за 100 лет.

Я не ставлю знак равенства между Израилем с крестоносцами-завоевателями. Но абсолютно плевать, что я или вы там делаете и думаете. Местные так его воспринимают. И очередные в чистом виде агрессивные действия этот взгляд только укрепляют. И это действительно грустно.

Ибо в том, что это закончится плохо, у меня сомнения нет. Ибо нельзя выиграть демографическую гонку, когда соотношения 20 к 1, а земли мало. Не всегда будет везти воевать с прокси и чуваками с автоматами.

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