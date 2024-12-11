Навіщо Нетаньягу вирішив вчергове пограти в Путіна з риторикою "колишня Сирія" і не залишати сунітській більшості іншого вибору, крім ненависті

Після першого хрестового походу у хрестоносних королівств все було доволі непогано. У них був один серйозний ворог – Зенгі, а потім його син Нур ад-Дін. І була купа нейтралів, яким було не до них.

Серед майже норм налаштованих нейтралів був Дамаск, у правителів якого теж були важкі відносини з Нур ад-Діном.

Але на ці розклади організаторам другого хрестового походу було начхати. Тому вони вирішили що найкращим рішенням буде напасти на Дамаск, в результаті чого Дамаск став частиною держави Нур ад-Діна.

Чим було закладено єдиний антихрестоносний фронт, який до того не те щоб мав запит.

Потім ще додалась активність Рено де Шатільйона й інших консолідаторів ненависті. І зʼявився спочатку Саладін, а потім відносно "ліберального" Саладіна і його династію змінила династія мамлюків, яку султан Бейбарс привів до успіху. До речі, Саладін оспіваний в Європі герой. На Близькому Сході Бейбарс набагато популярніший, особливо у народній памʼяті. Бо він як раз остаточно скинув "франків" у море.

Це я до чого. Навіщо Нетаньягу вирішив вчергове пограти в Путіна з риторикою "колишня Сирія", атакувати обʼєкти в країні, де тільки-но збили їх ворогів – режим аятолл, і не залишати сунітській більшості (яка не правила Сирією більш як 50 років) іншого вибору, крім ненависті — нехай історики розбираються за 100 років.

Я не ставлю знак рівності між Ізраїлем з хрестоносцями-завойовниками. Але абсолютно начхати, що я чи ви там робите і думаєте. Місцеві так його сприймають. І чергові в чистому вигляді агресивні дії цей погляд лише укріплюють. І це справді сумно.

Бо в тому, що це закінчиться погано, у мене сумніву немає. Бо не можна виграти демографічну гонку, коли співвідношення 20 до 1, а землі мало. Не завжди буде щастити воювати з проксі і чуваками з автоматами.

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