Вторгнення Ізраїлю в Сирію погано закінчиться. Що це означає
Після першого хрестового походу у хрестоносних королівств все було доволі непогано. У них був один серйозний ворог – Зенгі, а потім його син Нур ад-Дін. І була купа нейтралів, яким було не до них.
Серед майже норм налаштованих нейтралів був Дамаск, у правителів якого теж були важкі відносини з Нур ад-Діном.
Але на ці розклади організаторам другого хрестового походу було начхати. Тому вони вирішили що найкращим рішенням буде напасти на Дамаск, в результаті чого Дамаск став частиною держави Нур ад-Діна.
Чим було закладено єдиний антихрестоносний фронт, який до того не те щоб мав запит.
Потім ще додалась активність Рено де Шатільйона й інших консолідаторів ненависті. І зʼявився спочатку Саладін, а потім відносно "ліберального" Саладіна і його династію змінила династія мамлюків, яку султан Бейбарс привів до успіху. До речі, Саладін оспіваний в Європі герой. На Близькому Сході Бейбарс набагато популярніший, особливо у народній памʼяті. Бо він як раз остаточно скинув "франків" у море.
Це я до чого. Навіщо Нетаньягу вирішив вчергове пограти в Путіна з риторикою "колишня Сирія", атакувати обʼєкти в країні, де тільки-но збили їх ворогів – режим аятолл, і не залишати сунітській більшості (яка не правила Сирією більш як 50 років) іншого вибору, крім ненависті — нехай історики розбираються за 100 років.
Я не ставлю знак рівності між Ізраїлем з хрестоносцями-завойовниками. Але абсолютно начхати, що я чи ви там робите і думаєте. Місцеві так його сприймають. І чергові в чистому вигляді агресивні дії цей погляд лише укріплюють. І це справді сумно.
Бо в тому, що це закінчиться погано, у мене сумніву немає. Бо не можна виграти демографічну гонку, коли співвідношення 20 до 1, а землі мало. Не завжди буде щастити воювати з проксі і чуваками з автоматами.
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