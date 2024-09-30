У Израиля есть опыт участия в военных авантюрах в Ливане, которые лишь укрепляют его противников в долгосрочной перспективе

У Израиля есть опыт участия в военных авантюрах в Ливане, которые лишь укрепляют его противников в долгосрочной перспективе. Уничтожение Организации освобождения Палестины (ООП) не помешало возникновению ХАМАС – даже помогло его созданию. Подобным образом преследование Израилем ООП на юге Ливана повлекло за собой создание Хезболлы.

Хотя обе стороны годами готовились к новому конфликту, толчок к эскалации начался 18 сентября, когда Израиль нанес первый удар, взорвав тысячи пейджеров и мобильных устройств, принадлежавших боевикам Хезболлы, убив по меньшей мере 32 и ранив несколько тысяч людей.

Армия обороны Израиля теперь считает, что Хезболла стоит на коленях – или по крайней мере на одном колене. Эскалация, которую мы сейчас наблюдаем, связана с тем, что ЦАХАЛ использует свое преимущество и применяет ту же стратегию, что и в Газе: бомбардировка любой территории, которую можно правдоподобно назвать целью Хезболлы.

Это имело разрушительные последствия для населения Ливана. В пятницу Министерство здравоохранения заявило, что с 8 октября 2023 года было убито 1540 человек, тысячи мирных жителей получили ранения. По сообщениям, более 70 000 гражданских лиц зарегистрировались в 533 приютах по всему Ливану, примерно 1 миллион человек покинули свои дома.

Однако Израиль не должен считать, что Хезболла выбыла из игры или недооценивать группу. Настоящая сила Хезболла всегда заключалась в ее способности вливаться в население – и она будет готова начать войну на истощение с помощью тактики "удар и беги". Тот факт, что все пять предыдущих вторжений провалились, должен указывать на то, что результатом может стать повторение происходящего между 1982 и 2006 годами.

Кроме того, хотя ответ Ирана на эскалацию до сих пор был приглушен, он вряд ли откажется от Хезболлы. Долгий, длительный конфликт низкой интенсивности способствовал бы асимметричной тактике, используемой "осью сопротивления" , в которую также входит сосед Ливана Сирия.

Бомбардируя и вытесняя ливанское население, ЦАХАЛ стремится снизить моральный дух. Сейчас он уничтожает частные дома и общественные здания на том основании, что они являются боеприпасами и оружием Хезболлы.

В Ливане вопрос Палестины всегда считался главной причиной гражданской войны, которая шла с 1975 по 1990 год. Таким образом, ЦАХАЛ делает ставку на то, что ливанский народ обернется против Хезболлы за то, что в результате они начали новую войну.

Но ЦАХАЛ должен помнить прошлое. Даже если настроения против Хезболлы сегодня высоки, население не будет терпеть огромное количество невыборочных бомбардировок, которые мы сейчас наблюдаем в Ливане.

Следует отметить, что в 1982 году, когда ЦАХАЛ вторгся на юг Ливана, некоторые ливанцы встретили их рисом и цветами, считая их освободителями от ООП. Но этот прием длился недолго .

В 2006 году Армия обороны Израиля применила подобную стратегию, нацелившись на гражданские эвакуационные конвои и комплексы ООН . И снова волна общественного мнения быстро вернулась в пользу "аль-мукавима" (сопротивление) .

Заявленная цель ЦАХАЛа состоит в том, чтобы оттеснить Хезболлу к северу от реки Литани, заставить ее выполнить резолюцию ООН 1701 г. и разрешить перемещенным лицам на севере Израиля вернуться в свои дома. Но это наивно со стороны Израиля и ЦАХАЛа полагать, что вторжение или бомбардировка, независимо от того, насколько они успешны в краткосрочной перспективе, позволят израильским гражданским лицам жить в мире вдоль "голубой линии" в долгосрочной перспективе.

В конце концов, единственный путь – сесть за стол и вести переговоры. Человеческие потери нынешней стратегии Израиля в Ливане ужасны, и, по всей вероятности, приведут к еще большей ненависти – воспитанию нового поколения антиизраильских бойцов, а не созданию основы для крепкого мира.

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