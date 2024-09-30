Ізраїль має досвід участі у військових авантюрах у Лівані, які лише зміцнюють його противників у довгостроковій перспективі

Ізраїль має досвід участі у військових авантюрах у Лівані, які лише зміцнюють його противників у довгостроковій перспективі. Знищення Організації визволення Палестини (ОВП) не завадило виникненню ХАМАС – навіть допомогло його створенню. Подібним чином переслідування Ізраїлем ОВП на півдні Лівану спричинило створення Хезболли.

Хоча обидві сторони роками готувалися до нового конфлікту, поштовх до ескалації почався 18 вересня, коли Ізраїль завдав першого удару, підірвавши тисячі пейджерів і мобільних пристроїв, що належали бойовикам Хезболли, убивши щонайменше 32 і поранивши кілька тисяч людей.

Армія оборони Ізраїлю тепер вважає, що Хезболла стоїть на колінах – або принаймні на одному коліні. Ескалація, яку ми зараз спостерігаємо, пов’язана з тим, що ЦАХАЛ використовує свою перевагу та застосовує ту саму стратегію, що й у Газі: бомбардування будь-якої території, яку можна правдоподібно назвати ціллю Хезболли.

Це мало руйнівні наслідки для населення Лівану. У п'ятницю Міністерство охорони здоров'я заявило, що з 8 жовтня 2023 року було вбито 1540 людей, тисячі мирних жителів отримали поранення. За повідомленнями, понад 70 000 цивільних осіб зареєструвалися в 533 притулках по всьому Лівану, приблизно 1 мільйон людей покинули свої домівки.

Однак Ізраїль не повинен вважати, що Хезболла вибула з гри, або недооцінювати групу. Справжня сила Хезболли завжди полягала в її здатності вливатися в населення – і вона буде готова розпочати війну на виснаження за допомогою тактики "удар і тікай". Той факт, що всі п’ять попередніх вторгнень провалилися, повинен вказувати на те, що результатом може стати повторення того, що відбувалося між 1982 і 2006 роками.

Крім того, хоча відповідь Ірану на ескалацію досі була приглушеною, він навряд чи відмовиться від Хезболли. Довгий, тривалий конфлікт низької інтенсивності сприяв би асиметричній тактиці, яку використовує "вісь опору", до якої також входить сусід Лівану Сирія.

Бомбардуючи та витісняючи ліванське населення, ЦАХАЛ прагне знизити моральний дух. Зараз він знищує приватні будинки та громадські будівлі на тій підставі, що вони є складами боєприпасів і зброї Хезболли.

У Лівані питання Палестини завжди вважалося головною причиною громадянської війни, яка точилася з 1975 по 1990 рік. Таким чином, ЦАХАЛ робить ставку на те, що ліванський народ обернеться проти Хезболли за те, що внаслідок цього вони почали нову війну.

Але ЦАХАЛ має пам’ятати минуле. Навіть якщо настрої проти Хезболли сьогодні високі, населення не терпітиме необмежену кількість невибіркових бомбардувань, які ми зараз спостерігаємо в Лівані.

Варто зазначити, що в 1982 році, коли ЦАХАЛ вторгся на південь Лівану, деякі ліванці зустріли їх рисом і квітами, вважаючи їх визволителями від ОВП. Але цей прийом тривав недовго.

У 2006 році Армія оборони Ізраїлю застосувала подібну стратегію, націлившись на цивільні евакуаційні конвої та комплекси ООН. І знову хвиля громадської думки швидко повернулася на користь "аль-мукавіма" (опір).

Заявлена мета ЦАХАЛу полягає в тому, щоб відтіснити Хезболлу на північ від річки Літані, змусити її виконати резолюцію ООН 1701 і дозволити переміщеним особам на півночі Ізраїлю повернутися до своїх домівок. Але це наївно з боку Ізраїлю та ЦАХАЛу думати, що вторгнення чи бомбардування, незалежно від того, наскільки вони успішні в короткостроковій перспективі, дозволять ізраїльським цивільним особам жити в мирі вздовж "блакитної лінії" в довгостроковій перспективі.

Зрештою, єдиний шлях – сісти за стіл і вести переговори. Людські втрати нинішньої стратегії Ізраїлю в Лівані жахливі, і, цілком ймовірно, призведуть до ще більшої ненависті – виховання нового покоління антиізраїльських бійців, а не створення основи для міцного миру.

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