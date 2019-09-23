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23.09.2019, 11:28

Выбрать мэра Киева - задача громады, а не Зеленского. Или нет?

Выбрать мэра Киева - задача громады, а не Зеленского. Или нет?
специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

В Киеве не получится прикрыться большой народной любовью к президенту. По опросам, кандидат Зеленского занимает только третье место

Кличко просит распустить Киевсовет, Киевсовет хочет выразить недоверие Кличко. Будут выборы. Осталось понять, кого выбирать. 

Слуга Народа хочет принять новый закон о столице и лишить киевлян права выбирать того, кто будет реально управлять городом. Да, мы, киевляне, еще сможем выбирать себе мэра, но этот мэр не сможет ни на что влиять. Потому что по какой-то непонятной причине реальным руководителем города будет человек, которого выбирает президент. В данный момент президент Зеленский. 

Но это не о фамилиях. Не важно, любите вы или не любите Зеленского. Любите вы или нет вы Кличко. Вопрос в том, что местное самоуправление предполагает, что город сам выбирает себе мэра. И сам потом решает, достоин или нет мэр оставаться на посту. Определяют, насколько он был эффективен. И мэр, чтобы остаться на посту, будет стараться, чтобы горожане его любили. А, если мэр ни на что не влияет, если городом управляет просто человек президента, которого выбирают не на открытом конкурсе, а просто потому что он понравился конкретному человеку в конкретный момент, то этот глава города, чтобы сохранить свой пост, будет плевать на киевлян, стараясь понравится только президенту. И никто так никогда и не объяснил, почему у любого из городов Украины есть местное самоуправление, а у Киева его быть не должно?

И это не о фамилии президента. Это о праве громады выбирать себе власть. Такое же право, как есть у всей страны, которая выбрала президента. И это может быть плохой или хороший выбор, но это выбор.

И самое последнее. В Киеве нельзя даже прикрываться высокой народной любовью к президенту. Потому что по опросам его кандидат сейчас занимает только третье место. Потому что первые два места в рейтинге занимают Кличко и Притула. А только потом идет медиа менеджер Коломойского. 

И, если уже и искать новые лица, то Притула на голову выше всех, кого может предложить Зеленский с его короткой скамейкой запасных. Тем более, что ценности у этой скамейки весьма сомнительны.

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И да, Притула совмещает в себе лучшее, что есть у Зеленского, это узнаваемость и легкость, и ценности Майдана. Он не просто актер, он человек с ценностями, который не шутит о войне, а помогает армии с первого дня. Это дорого стоит. И если уже киевляне решат поменять мэра, не простив Кличко пробки и плохие дороги (что делать с пробками, которые неизбежно возникают при ремонте дорог сказать сложно), не простив хаотичную застройку и заигрывание с самыми застройщиками, не простив того самого Столара, то я бы хотел, чтобы сами киевляне сделали свой выбор. За который потом и будут нести ответственность. Как украинцы будут нести ответственность за выбор президента. 

И может наконец мы в Киеве примем Генплан, запретим точечную застройку и ограничим ее в центре в принципе, включим камеры на дорогах и превратим в Киев в по-настоящему новый Берлин, прекратив создавать высотное гетто по окраинам. Ведь обидно, что огромный потенциал, который у нас пока есть, тает также быстро, как зеленые насаждения на карте города. Это не смогли сделать крепкие хозяйственники. Это вряд ли сделают люди, связанные с застройщиками. Это может сделать только независимый кандидат, который имеет визию и будет опираться именно на волю горожан. Но трудно поверить, что это сделает назначенец, которому плевать на мнение киевлян.

А что, Украина - это ведь та страна, где возможно все. И все плохое. И неожиданно хорошее.

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Теги: выборы мэра Киева, мэр киева
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