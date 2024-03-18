Теперь главная идея Путина, а следовательно и России – это не Украина и не переписывание истории

Главная идея Путина – править как можно дольше в статусе императора и умереть своей смертью в своем кресле. Именно этой идее теперь все подчиняется. Победы над Америкой, Россия как третий полюс – это все теперь второстепенные, подчиненные вещи. И когда мы будем анализировать, что делается в Кремле – мы должны рассматривать это именно через изменение этой парадигмы.

Система управления, построенная, как корпорация, держащаяся на конкуренции разных башен Кремля, начинает трансформироваться ускоренными темпами. Фактически, без переходного периода система входит в период "неоандроповщины". И здесь уже не башни Кремля, а политсиндикат примерно 15-20 избранных людей, которые становятся становым хребтом режима (большинство из них силовики).

Но в отличие от политбюро нет коллективных решений или, тем более, коллективных заседаний. У каждого есть свой фрагмент власти и полномочий. Корпоративная логика управления меняется на индивидуальную, со всеми вытекающими последствиями. Между прочим, часть членов синдиката входит в новую систему на правах безгрешности, с уверенностью, что у них есть индульгенция на любые ошибки. Хотя, конечно, через некоторое время, как в свое время показательно сажали Ходорковского, так же могут посадить и кого-то из членов синдиката. Но зачистки все равно не будут массовыми, поэтому каждый из них будет жить в парадигме: я почти неприкосновен.

Новая идеология России, исходя из неоимператорского статуса Путина – это "Путин". А главный слоган России – "говорю Путин подразумеваю Россию, говорю Россия – подразумеваю Путин". Конечно, по России не будут ставить памятники, и в школах не будут вешать портреты в каждом классе. Но в СМИ, фильмах и т.д. уровень присутствия Путина резко возрастет.

А теперь о том, почему я считаю, что пик могущества Путина пройден.

1. Система закапсулировалась и новый синдикат, с точки управления процессами, – это возвращение в ручное управление, предусматривающее гораздо большее количество управленческих ошибок, чем система "башен Кремля". Собственно, она (новая система) будет держаться исключительно на доминанте страха и клеветы.

2. Путин, конечно, оставляет за собой арбитражную функцию как основу легитимности всей системы. Но он не будет вникать в детали, дискуссии будут идти исключительно в пределах ссор и создания ситуативных союзов между членами синдиката. Для Путина всегда результатом было и есть прежде всего отладка процесса. Но невыполнение задач, поставленных перед запуском процессов, не станет (уже не явилось) причиной для запуска новых социальных лифтов для вхождения в синдикат.

3. Катастрофическая технологическая отсталость России. Без диверсификации внешней политики эта отсталость за 3-5 лет станет значимой проблемой не только для экономики, но и для возможности принимать управленческие решения.

4. Табу даже на мысль о поиске преемника. Преемник невозможен в нынешней конфигурации, а потому горизонт планирования элит – смерть Путина.

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