Около 400 млн европейцев должны проголосовать за представителей в Европарламент. Результаты окажут влияние на то, кто станет президентом Еврокомиссии

Сейчас этот пост занимает Урсула фон дер Ляйен, которая в 2019 году стала первой женщиной, возглавившей комиссию. Чтобы ее срок был продлен до 2029 года, 27 национальных лидеров ЕС должны сначала выдвинуть ее на этот пост. Затем ее должно поддержать большинство из 720 новых членов Европейского парламента.

В этом году она является ведущим кандидатом от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП). Среди национальных лидеров и в Европейском парламенте ведутся острые дебаты по таким вопросам, как будущее европейской интеграции и прогресс в ключевых сферах, в том числе изменение климата.

Фон дер Ляйен пришлось реагировать на кризис с первого дня работы. Вскоре после вступления в должность она столкнулась с глобальной пандемией. Затем, спустя всего два года, началась самая большая война на европейской земле с 1945 года.

В то же время между государствами-членами произошел откат от демократии, а правительства евроскептиков и популистов пришли к власти в нескольких странах, в том числе в Словакии, Италии и недавно в Нидерландах.

Во время кризиса нужно сильное лидерство, и сильным лидером, безусловно, стала фон дер Ляйен. Она сыграла решающую роль в разработке стратегии ЕС по производству и развертыванию вакцин против COVID. И она шагнула вперед в достижении "равенства для всех" — одного из приоритетов ее комиссии. Законодатели приняли закон, способствующий прозрачности оплаты труда и равенства на рынке труда, а парламент одобрил новые правила борьбы с насилием в отношении женщин и домашним насилием.

Она показала себя как сильный лидер в ответ на войну России в Украине. Фон дер Ляйен была первым европейским политиком, приехавшим в Киев после вторжения и поднявшим идею вступления Украины в ЕС. Ее комиссия также была ключевой в подготовке санкций против России.

Европейское зеленое соглашение, которое фон дер Ляйен назвала "европейским человеком на Луне", было еще одним ключевым приоритетом. Под ее руководством "зеленое соглашение" привело к принятию знакового законодательства, установившего ЕС на пути к "зеленому" переходу.

Однако многие его конкретные меры были разорваны в ответ на безумные протесты фермеров. В 2023 году ее собственная политическая группа ЕНП присоединилась к ультраправым законодателям в голосовании против законопроекта, направленного на восстановление поврежденных экосистем ЕС. Окончательный текст содержал серьезные уступки, а цели закона были разведены.

Когда в конце 2023 года ситуация в Израиле и секторе Газа обострилась, фон дер Ляйен сразу заняла произраильскую позицию, игнорируя страны – члены ЕС, имеющие разные позиции по Израилю и Палестине.

Ее также часто критиковали за нежелание подавать в Европейский суд дела о нарушении верховенства права. Растущее количество нападений на свободу СМИ в Италии снова проверит, возбудит ли фон дер Ляйен судебное дело.

Однако судебный иск маловероятен, поскольку он может навредить усилиям фон дер Ляйен заручиться поддержкой ультраправого премьер-министра Италии Джорджи Мелони в ее кандидатуре на второй срок. Во время предвыборных дебатов в Европейском парламенте 23 мая фон дер Ляйен назвала Мелони "приверженцем верховенства права".

Ее стиль руководства, конечно, не лишен недостатков. Ее конкуренты сетовали на то, что она общается с ограниченным количеством доверенных советников и недостаточно связана со своей комиссией.

В интервью Financial Times ведущий левоцентристский кандидат в президенты комиссии Николас Шмидт назвал стиль руководства фон дер Ляйен "неприемлемым", заявив, что она постоянно отстраняла своих членов от принятия решений.

Но в целом ее реакция на кризис была быстрой и решительной, и даже критики выражают некоторое увлечение ее трудовой этикой и самоотверженностью. Сопредседатель политической группы Зеленых Европейского парламента (а значит, не политический союзник) Филипп Ламбертс даже сказал: "Она, пожалуй, лучшая со времен [Жака] Делора". Между 1985 и 1995 годами Делор был президентом комиссии и сыграл ключевую роль в создании единого рынка и валютного союза ЕС.

Она также известна среди широкой общественности. Согласно недавнему исследованию, около 75% европейцев "в состоянии правильно определить имя фон дер Ляйен и узнать ее лицо" – это гораздо более высокий процент, чем у любого из ее предшественников.

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