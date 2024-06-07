Майже 400 млн європейців мають проголосувати за представників своєї країни до Європарламенту 6-9 червня. Результати вплинуть на те, хто стане президентом Єврокомісії

Зараз цю посаду обіймає Урсула фон дер Ляєн, у 2019 році вона стала першою жінкою, яка очолила комісію. Щоб її термін був продовжений до 2029 року, 27 національних лідерів ЄС повинні спочатку висунути її на цю посаду. Потім її має підтримати більшість із 720 нових членів Європейського парламенту.

Цього року вона є провідним кандидатом від правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП). Серед національних лідерів і в Європейському парламенті точаться гострі дебати щодо таких питань, як майбутнє європейської інтеграції та прогрес у ключових сферах, включно зі зміною клімату.

Фон дер Ляєн довелося реагувати на кризу майже з першого дня роботи. Незабаром після вступу на посаду вона зіткнулася з глобальною пандемією. Потім, лише через два роки, почалася найбільша війна на європейській землі з 1945 року.

Водночас між державами-членами стався відкат від демократії, а уряди євроскептиків і популістів прийшли до влади в кількох країнах, включно зі Словаччиною, Італією та нещодавно Нідерландами.

Під час кризи потрібне сильне лідерство, і сильним лідером, безумовно, стала фон дер Ляєн. Вона відіграла вирішальну роль у розробці стратегії ЄС щодо виробництва та розгортання вакцин проти COVID. І вона зробила крок вперед у досягненні "рівності для всіх" — одного з пріоритетів її комісії. Законодавці підписали закон, що сприяє прозорості оплати праці та рівності на ринку праці, а парламент схвалив нові правила боротьби з насильством щодо жінок і домашнім насильством.

Вона показала себе як сильний лідер у відповідь на війну Росії в Україні. Фон дер Ляєн була першим європейським політиком, який приїхав до Києва після вторгнення та порушив ідею вступу України до ЄС. Її комісія також була ключовою у підготовці санкцій проти Росії.

Європейська зелена угода, яку фон дер Ляєн назвала "європейською людиною на Місяці", була ще одним ключовим пріоритетом. Під її керівництвом "зелена угода" привела до ухвалення знакового законодавства, яке встановило ЄС на шляху до "зеленого" переходу.

Однак багато його конкретних заходів були розірвані у відповідь на шалені протести фермерів. У 2023 році її власна політична група ЄНП приєдналася до ультраправих законодавців у голосуванні проти законопроєкту, спрямованого на відновлення пошкоджених екосистем ЄС. Остаточний текст містив серйозні поступки, а цілі закону були розведені.

Коли наприкінці 2023 року ситуація в Ізраїлі та секторі Гази загострилася, фон дер Ляєн одразу зайняла проізраїльську позицію, ігноруючи країни – члени ЄС, які мають різні позиції щодо Ізраїлю та Палестини.

Її також часто критикували за небажання подавати до Європейського суду справи про порушення верховенства права. Все більша кількість нападів на свободу ЗМІ в Італії знову перевірить, чи порушить фон дер Ляєн судову справу.

Проте судовий позов малоймовірний, оскільки він може зашкодити зусиллям фон дер Ляєн заручитися підтримкою ультраправої прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні в її кандидатурі на другий термін. Під час передвиборних дебатів у Європейському парламенті 23 травня фон дер Ляєн назвала Мелоні "прихильницею верховенства права".

Її стиль керівництва, звичайно, не позбавлений недоліків. Її конкуренти нарікали на те, що вона спілкується з обмеженою кількістю довірених радників і недостатньо пов’язана зі своєю комісією.

В інтерв’ю Financial Times провідний лівоцентристський кандидат на посаду президента комісії Ніколас Шмідт назвав стиль керівництва фон дер Ляєн "неприйнятним", заявивши, що вона постійно відстороняла своїх членів від ухвалення рішень.

Але загалом її реакція на кризу була швидкою та рішучою, і навіть критики висловлюють деяке захоплення її трудовою етикою та самовідданістю. Співголова політичної групи Зелених Європейського парламенту (а отже, не політичний союзник) Філіп Ламбертс навіть сказав: "Вона, мабуть, найкраща з часів [Жака] Делора". Між 1985 і 1995 роками Делор був президентом комісії та відіграв ключову роль у створенні єдиного ринку та валютного союзу ЄС.

Вона також відома серед широкої громадськості. Згідно з нещодавнім дослідженням, близько 75% європейців "в змозі правильно визначити ім’я фон дер Ляєн і впізнати її обличчя" – це набагато вищий відсоток, ніж у будь-якого з її попередників.

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