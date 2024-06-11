Большой шок произошел во Франции: поражение президента Эммануэля Макрона от партии RN (Национальное объединение – национальное объединение) побудило его созвать внеочередные национальные парламентские выборы. Макрон утверждал, что Франции нужно не только "очевидное большинство", но и граждане, способные "решать писать историю, а не руководствоваться ею".

Французские трещины

После некоторого облегчения среди центристов в связи с прогнозируемым возвращением в Нидерландах и Германии, французские цифры дали быстрый толчок, когда RN (во главе с протеже Марин Ле Пен Джорданом Барделлой) достигла наивысшего национального уровня за всю историю, уничтожив собственную коалицию Макрона. "Обновить Европу" во главе с Валери Хайер во "втором самом низком месте на выборах в ЕС для партии во французском правительстве".

Однако в ЕС картина более деликатная. Несмотря на прогнозы, что Европейский парламент соберет больше чем когда-либо ранее членов от популистов и крайних правых, ЕНП, представляющая основные консервативные взгляды в Европе, увеличила свой общий размер на этих выборах, сохранив центральную позицию, на пути к получению примерно 25% парламента со 184 депутатами Европарламента.

Левоцентристская группа социалистов и демократов (S&D) также сохранила свою прежнюю позицию. Восстановив свою властную базу, ЕНП сохранит четкую ответственность по политике ЕС, включая промышленную, сельскохозяйственную и климатическую политику, которая сейчас вызывает глубокие споры среди граждан ЕС. Для этого ЕНП теперь должна определить лидерство на следующем этапе выборов в институты ЕС, в том числе в Европейскую комиссию.

Все еще спокойной ночи ультраправым

В то время как EPP и S&D сохранили центральную позицию, ультраправые партии все еще добились чрезвычайных успехов. Они представляют разные взгляды, и для них уже невозможно было объединиться в единую избирательную группу из-за неразрешимых расколов во всем – от России до европейской обороны.

Во Франции Le Pen/Bardella RN пошли с потрясающей третью голосов, тогда как в Италии четверть избирателей поддержала "Братьев Италии" премьер-министра Джорджии Мэлони. Оставшиеся в ЕС итоги голосов ультраправых показывают, что две ключевые парламентские группы жестких правых (ECR) и ультраправых (ID) будут контролировать 131 место. Кроме того, есть еще 34 ультраправых независимых депутата от немецкой AfD, венгерской партии Fidesz Виктора Орбана, а также от Польши и Болгарии.

Между некоторыми из них может быть достаточно общего, чтобы объединить националистические, антииммиграционные блоки в Европейском парламенте, сделав их крупнейшими победителями 2024 года, чрезвычайно способными изменить стратегическую политику ЕС вправо, в частности, иммиграции, торговли, сельского хозяйства и изменения климата.

Цифры свидетельствуют о том, что одна ультраправая группа станет второй по величине партией ЕН после ЕНП. Создание коалиции сложно, особенно среди ультраправых групп, но цифры, безусловно, имеют значение.

Даже если формально не консолидироваться, конгломерат ультраправых голосов будет касаться групп EPP и S&D. На данный момент успехи ультраправых имеют три важных последствия. Во-первых: они подтверждают предполагаемый крен справа самого парламента; во-вторых, они могут еще больше закрепить ультраправые преимущества в значительном меньшинстве государств-членов ЕС; в-третьих, внутри парламента – и по всему ЕС – они посылают сигнал международным партнерам, включая США, что ЕС может резко изменить тактику с точки зрения политики и желаемых партнеров.

Зеленый означает Go(ne)?

В Нидерландах, несмотря на тяжелые прогнозы, что ультраправая Партия свободы (PVV) Герта Уилдерса победит на парламентских выборах, альянсу голландских лейбористов/зеленых удалось обойти их , оставив себе 8 мест, а PVV – 6.

Для лидера альянса лейбористов/зеленых и бывшего еврокомиссара Франса Тиммерманса результат является чем-то вроде Пирровой победы. Хотя Нидерланды продолжают свое движение вправо, он может замедляться. Итог, по словам Тиммерманса, дает его группе очень нужную " силу для продолжения борьбы за социальную и зеленоватую Европу " на уровне ЕС.

Зеленые триумфы кое-где было труднее найти. Результаты Германии, например, поставили их на четвертое место, падение на 8,5% по сравнению с 2019 годом. Во Франции Зеленые вернули около 5%, минимальный барьер для избрания депутатов Европарламента. При отсутствии поддержки Французских и Немецких Зеленых и, несмотря на небольшой рост в Нидерландах и Дании, европейские Зеленые теперь скатываются с четвертого на шестое место в парламенте, что сделает их гораздо менее политическим лидером, чем раньше, несмотря на чрезвычайный климатический кризис, с которым сталкивается Европа. .

Европейский парламент = ЕС?

Для многих результат парламентских выборов тотем того, куда движется ЕС в целом: эти результаты служат барометром того, куда движется национальная политика в некоторых из важнейших столиц Европы. В 2019 году ЕП "вернул зеленую волну " членов Европарламента, которая стала катализатором ряда дальнейших зеленых действий по изменению климата и зеленых соглашений, направленных на реструктуризацию ЕС сверху вниз в условиях, благоприятных для климата.

Несмотря на идеологические разногласия между консервативными, популистскими группами с одной стороны и крайними и жесткими правыми с другой, критическая масса откровенно евроскептических групп представляет категорическое желание переработать ключевые части законодательной власти ЕС, возможно, разъединить сам проект ЕС. по ее послевоенным основам.

Для других парламент не является микрокосмосом ЕС. Мало того, что ряд правых партий будет пытаться создать супергруппу любой слаженности в рамках партийных сложностей ЕП, ЕС является базирующимся на лидерстве субъектом, его ключевой политикой руководят крупные вожди, возглавляющие Европейскую комиссию, Европейский совет, верховный представитель внешней политики. и, в значительно меньшей степени, сам парламент. Они будут утверждать, что состав парламента имеет меньше общего со стратегическим направлением, которое ЕС возьмет после выборов, а указывает на преимущества, которые намного заметнее на национальном уровне, а не на континентальном.

Недели коалиционных переговоров

Поскольку основные партии и отдельные депутаты Европарламента планируют создать коалицию через недели, для парламента и ЕС в общей сложности остается не менее пяти важных пунктов, начиная с пакета выборов исполнительной власти в институты ЕС . Важнейшим является двухэтапный процесс, с помощью которого Урсула фон дер Ляен должна сначала получить поддержку Совета ЕС (глав государств) на второй срок как Президента Комиссии, и имеет ли он теперь 361 голос, необходимый в 720-местный парламент (в 2019 году он получил только девять мест).

После этого, с новыми командами, список дел будет включать войну в Украине и европейскую безопасность, конфликт с Израилем и ХАМАС, а также текущее сокращение стоимости жизни, которое включает смертельный коктейль из "высоких потребительских цен, потери покупательной способности, роста социального неравенства и стагнации". экономического роста", а также вопросы миграции и предоставления убежища, а также переоснащение обязательств по изменению климата. По сравнению с результатами выборов в Великобритании и, собственно, в США позже этого года, инбокс ЕС – и ЕП как сторожевой пес как по бюджету ЕС, так и по ключевым политикам – все еще зависит от явления "поликризиса": смеси нестабильных и длительных чрезвычайных ситуаций. ситуаций без реального разрешения.

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