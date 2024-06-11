Після чотириденного марафону в 27 країнах, який є виборами до Європарламенту, з’явилася картина крихкого центру, який просто тримається на тлі зсуву вправо

Великий шок стався у Франції: поразка президента Еммануеля Макрона від партії RN (Національне об’єднання – національне об’єднання) спонукала його скликати позачергові національні парламентські вибори. Макрон стверджував, що Франції потрібна не лише "очевидна більшість", а й громадяни, здатні "вирішувати писати історію, а не керуватися нею".

Французькі тріщини

Після деякого полегшення серед центристів у зв’язку з прогнозованим поверненням у Нідерландах і Німеччині, французькі цифри дали швидкий поштовх, коли RN (на чолі з протеже Марін Ле Пен Джорданом Барделлою) досягла найвищого національного рівня за всю історію, знищивши власну коаліцію Макрона "Відновити Європу" на чолі з Валері Аєр у "другому найнижчому місці на виборах до ЄС для партії у французькому уряді".

Проте в ЄС картина більш делікатна. Попри прогнози, що Європейський парламент збере більше ніж будь-коли раніше членів від популістів і крайніх правих, ЄНП, яка представляє основні консервативні погляди в Європі, збільшила свій загальний розмір на цих виборах, зберігши центральну позицію, на шляху до отримання приблизно 25% парламенту зі 184 депутатами Європарламенту.

Лівоцентристська група соціалістів і демократів (S&D) також зберегла свою попередню позицію. Відновивши свою владну базу, ЄНП збереже чітку відповідальність щодо політики ЄС, включно з промисловою, сільськогосподарською та кліматичною політикою, яка зараз викликає глибокі суперечки серед громадян ЄС. Для цього ЄНП тепер має визначити лідерство на наступному етапі виборів до інституцій ЄС, зокрема до Європейської комісії.

Все ще доброї ночі ультраправим

У той час як ЄНП і S&D зберегли центральну позицію, ультраправі партії все ще досягли надзвичайних успіхів. Вони представляють різні погляди, і для них вже було неможливо об’єднатися в єдину виборчу групу через нерозв’язні розколи у всьому – від Росії до європейської оборони.

У Франції Le Pen/Bardella RN пішли з приголомшливою третиною голосів, тоді як в Італії чверть виборців підтримала "Братів Італії" прем’єр-міністерки Джорджії Мелоні. Підсумки голосів ультраправих, що залишилися в ЄС, показують, що дві ключові парламентські групи жорстких правих (ECR) і ультраправих (ID) контролюватимуть 131 місце. Крім того, є ще 34 ультраправі незалежні депутати від німецької AfD, угорської партії Fidesz Віктора Орбана, а також від Польщі та Болгарії.

Між деякими з них може бути достатньо спільного, щоб об’єднати націоналістичні, антиімміграційні блоки в Європейському парламенті, зробивши їх найбільшими переможцями 2024 року, надзвичайно здатними змінити стратегічну політику ЄС праворуч, зокрема щодо імміграції, торгівлі, сільського господарства та зміни клімату.

Цифри свідчать про те, що одна ультраправа група стане другою за величиною партією ЄП після ЄНП. Створення коаліції складне, особливо серед ультраправих груп, але цифри, безумовно, мають значення.

Навіть якщо формально не консолідуватися, конгломерат ультраправих голосів стосуватиметься груп ЄНП та S&D. На цей момент успіхи ультраправих мають три важливі наслідки. По-перше: вони підтверджують передбачуваний крен праворуч самого парламенту; по-друге, вони можуть ще більше закріпити ультраправі переваги в значній меншості держав-членів ЄС; по-третє, всередині парламенту – і в усьому ЄС – вони надсилають сигнал міжнародним партнерам, включно з США, що ЄС може різко змінити тактику з погляду політики та бажаних партнерів.

Зелений означає Go(ne)?

У Нідерландах, попри важкі прогнози, що ультраправа Партія свободи (PVV) Ґерта Вілдерса переможе на парламентських виборах, альянсу голландських лейбористів/зелених вдалося обійти їх, залишивши собі 8 місць, а PVV — 6.

Для лідера альянсу лейбористів/зелених і колишнього єврокомісара Франса Тіммерманса результат є чимось на зразок Піррової перемоги. У той час як Нідерланди продовжують свій рух вправо, він може сповільнюватися. Результат, за словами Тіммерманса, дає його групі вкрай необхідну "силу для продовження боротьби за соціальну та зелену Європу" на рівні ЄС.

Зелені тріумфи деінде було важче знайти. Результати Німеччини, наприклад, поставили їх на четверте місце, падіння на 8,5% порівняно з 2019 роком. У Франції Зелені повернули приблизно 5%, мінімальний бар’єр для обрання депутатів Європарламенту. За відсутності підтримки Французьких і Німецьких Зелених і попри невелике зростання в Нідерландах і Данії, європейські Зелені тепер скочуються з четвертого на шосте місце в парламенті, що зробить їх набагато менш політичним лідером, ніж раніше, попри надзвичайну кліматичну кризу, з якою стикається Європа.

Європейський парламент = ЄС?

Для багатьох результат парламентських виборів є тотемом того, куди рухається ЄС загалом: ці результати служать барометром того, куди рухається національна політика в деяких з найважливіших столиць Європи. У 2019 році ЄП "повернув зелену хвилю" членів Європарламенту, яка стала каталізатором низки подальших зелених дій щодо зміни клімату та зелених угод, спрямованих на реструктуризацію ЄС від верху до низу в умовах, сприятливих для клімату.

Попри ідеологічні розбіжності між консервативними, популістськими групами з одного боку та крайніми і жорсткими правими з іншого, критична маса відверто євроскептичних груп представляє категоричне бажання переробити ключові частини законодавчої влади ЄС, можливо, роз’єднати сам проєкт ЄС з її повоєнних основ.

Для інших парламент не є мікрокосмосом ЄС. Мало того, що низка правих партій намагатиметься створити супергрупу будь-якої злагодженості в рамках партійних складнощів ЄП, ЄС є суб’єктом, що базується на лідерстві, його ключовою політикою керують великі вожді, які очолюють Європейську комісію, Європейську раду, верховний представник зовнішньої політики та, значно меншою мірою, сам парламент. Вони стверджуватимуть, що склад парламенту має менше спільного зі стратегічним напрямком, який ЄС візьме після виборів, а натомість вказує на переваги, які є набагато помітнішими на національному рівні, а не на континентальному.

Тижні коаліційних переговорів

Оскільки основні партії та окремі депутати Європарламенту планують створити коаліцію за тижні, для парламенту та ЄС загалом залишається щонайменше п’ять важливих пунктів, починаючи з пакета виборів виконавчої влади до інституцій ЄС. Найважливішим є двоетапний процес, за допомогою якого Урсула фон дер Ляєн повинна спочатку отримати підтримку Ради ЄС (глав держав) на другий термін як президента Комісії, і чи має вона тепер 361 голос, необхідний у 720-місцевий парламент (у 2019 році вона отримала лише дев'ять місць).

Після цього, з новими командами, список справ міститиме війну в Україні та європейську безпеку, конфлікт з Ізраїлем та ХАМАС, а також поточне скорочення вартості життя, яке наразі включає смертельний коктейль із "високих споживчих цін, втрати купівельної спроможності, зростання соціальної нерівності та стагнації економічного зростання", а також питання міграції та надання притулку, а також переоснащення зобов’язань щодо зміни клімату. Порівняно з результатами виборів у Великій Британії та, власне, у США пізніше цього року, інбокс ЄС – і ЄП як сторожовий пес як за бюджетом ЄС, так і за ключовими політиками – все ще залежить від явища "полікризи": суміші нестабільних і тривалих надзвичайних ситуацій без реального вирішення.

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