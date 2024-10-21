Мне по выборам в Молдове интересны два момента

Первый – рост евроскептицизма как маркера антилиберальной идеологической повестки дня. Это не новый тренд, но здесь он хорошо виден. Многие вещи сейчас модно объяснять излишним еврооптимизмом или чрезмерным влиянием Запада.

На мой взгляд, война в Украине – катализатор этого тренда. Критики/скептики по отношению к Украине считают Запад частично виновным в происходящем, а оптимисты осуждают Запад за слабую поддержку Украины. Обе стороны демотивируют проевропейского избирателя и укрепляют евроскептические настроения. Результат референдума в Молдове о евроинтеграции – тому подтверждение.

Второй – ослабление Майи Санду как классического прозападного политика. Даже если она победит, ее постепенное ослабление неизбежно. Дело не столько в РФ, сколько в трансформации ее политических соперников. Вместо очевидных пророссийских политиков с уже знакомыми всем месседжами и сантиментами, на первый план выходят неочевидные антилибералы, паразитирующие на тех же проевропейских лозунгах, которые они умело инструментализовали.

Это играет на пользу РФ, если она решит делать ставку на этих политиков как на ситуативных партнеров вместо дискредитированных "пророссийских".

Западу нужно придумать, как трансформировать своих союзников, иначе они проиграют вдолгую. Это характерно не только для Молдовы, но и Грузии.

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net