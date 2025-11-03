Украине пора научиться жить без украиноцентричных иллюзий – и при этом не дать "великим державам" забыть о себе.

В политических и голливудских событиях есть одна общая беда — слишком часто маркетинг и хайп вокруг той или иной премьеры формируют завышенные ожидания. А потом все остаются разочарованными.

Именно поэтому древний принцип "не очаровываться, чтобы не разочаровываться" является ключевым для аналитиков.

Существует распространённое убеждение (которое политики вроде Трампа стараются всячески поддерживать), что именно на "больших" встречах решается судьба мира. И что только во время общения лидеров крупных держав можно достичь реального результата.

Но что же на самом деле обсуждали на саммите в Южной Корее, где встретились США и КНР? Каковы результаты — и почему они куда более нейтральны, чем утверждают заголовки мировых медиа?

Реальные темы

Эта встреча отличалась от многих других эпизодов трамповской дипломатии. Мы уже частично привыкли к тому, что современная дипломатия США — это про краткосрочные двусторонние контакты, быстрые звонки и ещё более быструю организацию встреч, про спонтанные и часто несогласованные заявления и совершенно неожиданные темы для всех наблюдателей.

