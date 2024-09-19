1. Адаптивность к изменениям

В современных условиях бизнес должен быть готов к быстрым переменам. Международные рынки часто демонстрируют непредсказуемость: политические, экономические или культурные изменения могут оказывать существенное влияние на условия ведения бизнеса. Умение быстро перестраивать стратегию и находить новые решения – один из ключевых навыков для любой компании, которая планирует работать за границей. Успех в этом контексте определяется способностью гибко реагировать на изменения, сохраняя одновременно устойчивость в реализации долгосрочных планов.

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