Вихід на міжнародні ринки: мати якісну продукцію замало
Олена Хоменко
академічна директорка програми International Executive MBA КШЕ
1. Адаптивність до змін
У сучасних умовах бізнес повинен бути готовий до швидких змін. Міжнародні ринки часто демонструють непередбачуваність: політичні, економічні чи культурні зміни можуть суттєво впливати на умови ведення бізнесу. Уміння швидко перебудовувати стратегію та знаходити нові рішення — одна з ключових навичок для будь-якої компанії, що планує працювати за кордоном. Успіх у цьому контексті визначається здатністю гнучко реагувати на зміни, зберігаючи водночас стійкість у реалізації довгострокових планів.
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