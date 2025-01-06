В ближайшее время fpv дроны станут менее актуальными из-за новейших средств борьбы.

Так же будет и с говорящими и аутелами.

Противодействие беспилотным системам выходит на новый уровень.

В ближайшее время (год), если никто не будет по командованию тупить, не будет летать ничего тактического связанного с человеком на этапе точка А-Б. Все возможные способы управления, где есть связь машина-человек, будут подавлены.

Весь потенциал должен вкладываться в автономные системы.

У нас уже есть автономные объединенные средства РЭБ-РТР уровня батальона, о которых даже Государство не знает ничего.

То, что работает на фронте, вдохновляет и удивляет.

Государство не успевает прорабатывать происходящие на фронте изменения.

Из-за низкого качества управления, мы имеем критические угрозы безопасности и отсутствие массового масштабирования научных, технических и военных наработок, которые появились, как ответ, на вызовы современной войны.

Ребы уже создали такие, которые наши Генералы не изучали по курсу физики и математики, там еще нужен курс программирования и искусственного интеллекта.

Тактика внедрения поменялась.

Я не знаю, как будет, могу только предвидеть, но через полгода война поменяется кардинально.

Нас ждут бурные времена, но мы их выдержим.

У нас других вариантов нет

Ведь такого опыта войны нет ни у кого в мире, а жизненный опыт показывает, что никто на чужих ошибках не учится.

Здесь у нас преимущество.

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