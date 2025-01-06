За пів року війна поміняється кардинально

Найближчим часом fpv дрони стануть менш актуальними через новітні засоби боротьби.

Так саме буде і з мавіками та аутелами.

Протидія безпілотним системам виходить на новий рівень.

Найближчим часом (рік), якщо ніхто не буде з командування тупити, не буде літати нічого тактичного пов'язаного з людиною на етапі точка А-Б. Всі можливі способи керування, де є зв'язок машина-людина, будуть придушені.

Увесь потенціал має вкладатися в автономні системи.

Ми вже маємо автономні об'єднані засоби РЕБ-РТР рівня батальйону, про які навіть Держава не знає нічого.

Те, що працює на фронті надихає та дивує.

Держава не встигає опрацьовувати зміни, які відбуваються на фронті.

Через низьку якість управління, ми маємо критичні безпекові загрози та відсутність масового масштабування наукових, технічних та військових напрацювань, які з'явилися, як відповідь, на виклики сучасної війни.

Реби вже створили такі, які наші Генерали не вивчали по курсу фізики та математики, бо там ще потрібен курс програмування та штучного інтелекту.

Тактика застосування помінялася.

Я не знаю, як буде, можу тільки передбачати, але за пів року війна поміняється кардинально.

Нас чекають буремні часи, але ми їх витримаємо.

У нас інших варіантів не має

Адже такого досвіду війни не має ні в кого у світі, а життєвий досвід показує, що ніхто на чужих помилках не вчиться.

Тут в нас перевага.

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