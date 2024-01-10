Первое – это уже с бородой политэкономический аргумент против поддержки производителей

Фермеры в Германии не зря бастуют, потому что субсидии, которые хотят им урезать (возврат налога на дизель в размере 21 евроцент/л и транспортный налог на технику), – это расчетно около 3% годовых доходов фермеров.

Не критично, особенно в нынешние рекордные по доходам годы для фермеров, но все же больно. Об этом и других интересностях хорошо и пространно написал мой коллега профессор Себастьян Лакнер.

Какой урок для Украины? Если коротко, то первое, что приходит в голову, – это уже с бородой политэкономический аргумент против поддержки производителей: гораздо проще дать поддержку, чем ее потом забрать.

Если нет таких мегашоков как война, то отмена субсидий – это очень длительный и болезненный процесс, поскольку понятно, что производители задействуют все рычаги, чтобы сохранить для себя приток дополнительного дохода.

В том числе и из-за этого, лучше оказывать поддержку не непосредственно производителям, а на общественные блага (инфраструктуру, образование, систему защиты растений и животных, исследования, оборону) – то, от чего все без исключения производители получают выгоду, или на преодоление провалов рынка (например, доступ к финансированию или страхованию).

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