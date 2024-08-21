Международный уголовный суд не открыл ни одного дела против украинских военных, как этого опасаются противники ратификации

Еще в далеком 2000 году Украина подписала Римский статут — международный договор, который создал Международный уголовный суд (МУС), преследующий виновных в самых тяжелых международных преступлениях: геноциде, преступлениях против человечества, военных преступлениях и агрессии. С того времени сменилось уже четыре президента и семь созывов парламента. Но ситуация годами была неизменна.

21 августа Верховная Рада IX созыва 281 голосом "за" наконец ратифицировала его.

Мы, правозащитники, в частности в Центре гражданских свобод, все эти годы адвокатировали за ратификацию этого важного документа. Важного для обеспечения справедливости и как минимум солидарности с самим Международным уголовным судом, который выдал уже ряд ордеров на арест российской политической и военной верхушки.

И вот десять аргументов, доказывающих, почему эта ратификация была необходима:

Римский статут является ключевым инструментом для борьбы с безнаказанностью за международные преступления. Украина не сможет эффективно выступать за расследование преступлений РФ, если не поддержит действующее уже несколько десятилетий глобальное движение против безнаказанности. Запрос общества на справедливость. Украинское общество стремится к наказанию виновных за международные преступления. Ратификация укрепит систему расследования и преследования преступников на международном уровне. Ратификация Римского статута – это необходимое условие для вступления в ЕС. Все государства – члены ЕС ратифицировали этот документ без оговорок. Ратификация Римского статута позволит лучше защищать права потерпевших от международных преступлений. Сам МУС оказывает много помощи потерпевшим, дела которых он рассматривает. Также Украина должна будет ввести требования Римского статута для лучшей защиты потерпевших. Украинские соглашения о безопасности с Нидерландами, Германией, Чехией, Польшей и другими странами содержат требования по ратификации Римского статута. Две трети из 25 соглашений безопасности содержат обязательства сотрудничать с Международным уголовным судом. Несоблюдение этих условий может подорвать гарантии безопасности и помощь со стороны международных партнеров. Страны Глобального Юга будут больше поддерживать Украину в ее стремлении привлечь Россию к ответственности. Ратификация Римского статута поможет в диалоге с ЮАР, Мексикой, Бразилией и другими государствами. Украина нуждается в надежной системе расследования преступлений, которая будет базироваться на международном праве. Римский статут является ключевым документом для этого, ведь он регулирует такие преступления, как преступления против человечества, которые не полностью охвачены национальным законодательством. Имплементация Римского статута будет способствовать изменениям в Уголовном кодексе Украины: появятся четкие определения международных преступлений, усилится защита свидетелей и потерпевших, а также повысятся стандарты расследования преступлений. К сожалению, это не реализовано в проекте закона №11484 о внесении изменений в законодательство в связи с ратификацией, а потому его стоило бы доработать. Ратификация Римского статута позволит Украине активно участвовать в деятельности МУС, а значит — делать больше, чтобы привлечь к ответственности российских преступников. Мы будем иметь право участвовать в Ассамблее государств-участников, голосовать за бюджет МУС, выбирать судей и предлагать своих кандидатов, а также влиять на приоритеты и изменения в нормах международного права. Украина уже сотрудничает с МУС, однако до сих пор нет официального перевода Римского статута.

МУС имеет полную юрисдикцию по расследованию любых преступлений, в том числе по гражданам Украины, с 2015 года. То есть уже практически десять лет он имеет право расследовать международные преступления, совершенные на нашей территории.

В то же время за этот период суд не открыл ни одного дела против украинских военных, как того опасаются противники ратификации. Этому есть две важные причины: такая информация либо не подтверждалась, либо Украина в отношении таких действий проводила собственное расследование. А при таких условиях МУС не может заняться делом. Важно дальше отстаивать, что Украина защищает демократический мир законными методами ведения войны и борется с безнаказанностью за международные преступления.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net