Міжнародний кримінальний суд не відкрив жодної справи проти українських військових, як цього побоюються противники ратифікації

Ще далекого 2000 року Україна підписала Римський статут — міжнародний договір, який створив Міжнародний кримінальний суд (МКС), що переслідує винних у найважчих міжнародних злочинах: геноциді, злочинах проти людства, воєнних злочинах та злочині агресії. Від того часу змінилося вже чотири президенти та сім скликань парламенту. Але ситуація роками була незмінна.

21 серпня Верховна Рада IX скликання 281 голосом "за" врешті ратифікувала його.

Ми, правозахисники, зокрема у Центрі громадянських свобод, всі ці роки адвокатували за ратифікацію цього важливого документу. Важливого для забезпечення справедливості та як мінімум солідарності з самим Міжнародним кримінальним судом, який видав вже низку ордерів на арешт російської політичної та військової верхівки.

І ось десять аргументів, які доводять, чому ця ратифікація була необхідна:

Римський статут є ключовим інструментом для боротьби з безкарністю за міжнародні злочини. Україна не зможе ефективно виступати за розслідування злочинів РФ, якщо не підтримає глобальний рух проти безкарності, що діє вже кілька десятиліть. Запит суспільства на справедливість. Українське суспільство прагне покарання винних за міжнародні злочини. Ратифікація зміцнить систему розслідування та переслідування злочинців на міжнародному рівні. Ратифікація Римського статуту — це необхідна умова для вступу до ЄС. Всі держави – члени ЄС ратифікували цей документ без жодних застережень. Ратифікація Римського статуту дозволить краще захищати права потерпілих від міжнародних злочинів. Сам МКС надає багато допомоги потерпілим, справи яких він розглядає. Також Україна повинна буде впровадити вимоги Римського статуту для кращого захисту потерпілих. Українські безпекові угоди з Нідерландами, Німеччиною, Чехією, Польщею та іншими країнами містять вимоги щодо ратифікації Римського статуту. Дві третини з 25 безпекових угод містять зобов’язання співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом. Невиконання цих умов може підірвати гарантії безпеки та допомогу з боку міжнародних партнерів. Країни Глобального Півдня більше підтримуватимуть Україну в її прагненні притягнути Росію до відповідальності. Ратифікація Римського статуту допоможе в діалозі з ПАР, Мексикою, Бразилією та іншими державами. Україна потребує надійної системи розслідування злочинів, яка базуватиметься на міжнародному праві. Римський статут є ключовим документом для цього, адже він регулює такі злочини, як злочини проти людства, які не повністю охоплені національним законодавством. Імплементація Римського статуту сприятиме змінам у Кримінальному кодексі України: з’являться чіткі визначення міжнародних злочинів, посилиться захист свідків та потерпілих, а також підвищаться стандарти розслідування злочинів. На жаль, це не реалізовано у проєкті закону №11484 про внесення змін до законодавства у зв’язку із ратифікацією, а тому його варто б було доопрацювати. Ратифікація Римського статуту дасть можливість Україні брати активну участь у діяльності МКС, а отже — робити більше, щоб притягнути до відповідальності російських злочинців. Ми матимемо право брати участь в Асамблеї держав-учасниць, голосувати за бюджет МКС, обирати суддів і пропонувати своїх кандидатів, а також впливати на пріоритети та зміни в нормах міжнародного права. Україна вже співпрацює з МКС, проте досі немає офіційного перекладу Римського статуту.

МКС має повну юрисдикцію щодо розслідування будь-яких злочинів, зокрема щодо громадян України, з 2015 року. Тобто вже практично десять років він має право розслідувати міжнародні злочини, вчинені на нашій території.

Водночас за цей час суд не відкрив жодної справи проти українських військових, як цього побоюються противники ратифікації. Цьому є дві важливі причини: така інформація або не підтверджувалася, або Україна щодо таких дій проводила власне розслідування. А за таких умов МКС не може взятися за справу. Важливо далі відстоювати, що Україна захищає демократичний світ законними методами ведення війни й бореться з безкарністю за міжнародні злочини.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net