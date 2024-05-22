Путин продолжает аккуратно проверять и провоцировать НАТО, не непосредственно, но изучая их красные линии

После истории с глушением сигналов GPS в Балтийском море теперь уже открыты провокации с общепризнанными границами.

Так, с сайта правительства РФ исчез законопроект Министерства обороны, предлагавший накануне одностороннее изменение Россией ее границ с Финляндией, Эстонией и Литвой в Балтийском море.

Радио Свобода отмечает, что на сайте archive.is осталась сохранена копия описания этого законопроекта, предложенного к рассмотрению Министерством обороны РФ.

МИД Литвы назвал российский план по изменению границы "эскалацией против НАТО и ЕС" и высказался за "жесткий ответ" Москве, а в МИД Финляндии заявили, что внесение Россией путаницы – это осознанное гибридное влияние.

Спикер Кремля, Дмитрий Песков, уже успел заявить, что "предложение Минобороны РФ об обновлении координат границ России в Балтийском море не имеет политической подоплеки".

То есть мы видим классическую для России тему с газлайтингом, похожую на схему, которую Кремль применял в отношении Украины с 2014 по 2022 годы. Мол, вам показалось, вы не так поняли, этого не было, а вы докажите, все совсем иначе и т.д.

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