Путін продовжує акуратно перевіряти та провокувати НАТО, не безпосередньо, але вивчаючи їхні червоні лінії

Після історії з глушінням сигналів GPS у Балтійському морі тепер уже відкриті провокації із загальновизнаними кордонами.

Так, із сайту уряду РФ зник законопроєкт Міністерства оборони, який пропонував напередодні односторонню зміну Росією її кордонів із Фінляндією, Естонією та Литвою у Балтійському морі.

Радіо Свобода вказує, що на сайті archive.is залишилася збережена копія опису цього законопроєкту, запропонованого до розгляду Міністерством оборони РФ.

МЗС Литви назвало російський план щодо зміни кордону "ескалацією проти НАТО і ЄС" і висловилося за "жорстку відповідь" Москві, а в МЗС Фінляндії заявили, що внесення Росією плутанини – це усвідомлений гібридний вплив.

Речник Кремля, Дмитро Пєсков, уже встиг заявити, що "пропозиція Міноборони РФ про оновлення координат кордонів Росії у Балтійському морі не має політичного підґрунтя".

Тобто ми бачимо класичну для Росії тему з газлайтингом, подібну до схеми, яку Кремль застосовував щодо України з 2014 до 2022 року. Мовляв, вам здалося, ви не так зрозуміли, цього не було, а ви доведіть, все зовсім інакше тощо.

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