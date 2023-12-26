Представленный от Правительства проект имеет существенные изменения. И понятно, почему его не решился подать верховный главнокомандующий

В рабочей группе по вопросам военных мы неоднократно поднимали вопросы демобилизации определенных категорий военных-инвалидов, онкобольных. Необходимость ротации подразделений, которые на фронте уже 2 года.

Усиление мобилизации должно происходить в комплексе с решением ротации, демобилизации. Это – справедливость.

Представленный от правительства проект имеет существенные изменения.

И понятно, почему его не решился подать верховный главнокомандующий, отвечающий за мобилизацию.

Первое. Там предлагается возможность демобилизации через 36 месяцев. Представляете себе три года под Бахмутом или Авдеевкой? А такие подразделения, которые уже 2 года на нуле и истощены, будем добиваться права на демобилизацию через 2 года, если военный все это время был не в тылу, а на нуле.

В правительственном законопроекте появились антиконституционные, вопиющие нормы в плане ограничений граждан, которые вряд ли оправдывают, безусловно, необходимое усиление мобилизации.

В частности, речь идет о следующих мерах, которые могут быть введены в отношении граждан.

Военнообязанные и резервисты, не исполнившие обязанности, определенные частью третьей статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", по сообщению руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки вносятся в Единый реестр должников и к ним применяются следующие ограничения в виде:

- запрета выезда за границу;

- запрета на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

- ограничения на право управления собственным транспортным средством и получения водительского удостоверения;

- ограничения права на использование и распоряжение средствами и другими ценностями;

- отказа в заключении кредитного договора, договора ссуды;

- приостановки получения льгот и услуг от государства.

Временные меры прекращаются в случае исполнения военнообязанным или резервистом обязанностей, определенных частью третьей статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" путем предоставления руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщения об исключении военнообязанного или резервиста из Единого реестра.

Очевидно, что здесь открывается пространство для злоупотреблений со стороны ТЦК, поскольку по их решению к военнообязанным будет применен ряд ограничений, которые могут превратить жизнь украинских мужчин в ад. Ведь речь идет о внесудебном лишении права распоряжаться своим имуществом и прочее, даже если у тебя есть болезни или другие основания для отсрочки, но ТЦК их "не увидел".

Среди дискриминационных норм – отсрочка от мобилизации военнообязанных женщин, пока не исполнится 3 года ребенку. Хотя законодательство разрешает женщине быть с ребенком до 6 лет.

Многие другие сомнительные нормы, усиливающие не мобилизацию, а тоталитарный подход к формированию наших резервов.

Плохо, что пресс-конференция президента была до обнародования этого важного законопроекта, ведь позиция верховного главнокомандующего является ключевой для определения Стратегического замысла и планов под него. Поэтому ждем сегодняшнего традиционного обращения президента, надеюсь, оно будет посвящено анализу закона о мобилизации и мы услышим хотя бы позицию верховного главнокомандующего, если он не решился от себя подать закон о том, что является его полномочиями и ответственностью.

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