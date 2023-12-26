Поданий від Уряду проєкт має суттєві зміни. Й зрозуміло, чому його не наважився подати Верховний Головнокомандуючий, який відповідає за мобілізацію

В робочій групі з питань військових ми неодноразово піднімали питання демобілізації певних категорій військових- інвалідів, онкохворих. Необхідності ротації підрозділів, які на фронті вже 2 роки.

Посилення мобілізації має відбуватися в комплексі з вирішенням питань ротації, демобілізації. Це – справедливість.

Поданий від Уряду проєкт має суттєві зміни.

Й зрозуміло, чому його не наважився подати Верховний Головнокомандуючий, який відповідає за мобілізацію.

Перше. Там пропонується можливість демобілізації через 36 місяців. Уявляєте собі 3 роки під Бахмутом чи Авдіївкою? А такі підрозділи, які вже 2 роки на нулі і виснажені є, тож будемо добиватися права на демобілізацію через 2 роки, якщо військовий весь цей час був не в тилу, а на нулі.

В урядовому законопроєкті зʼявилися антиконституційні, кричущі норми в плані обмежень громадян, які навряд чи виправдовують, безумовно, необхідне посилення мобілізації.

Зокрема, йдеться про наступні міри, які можуть бути запроваджені до громадян.

Військовозобов’язані та резервісти, які не виконали обов’язки визначені частиною третьої статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", за повідомленням керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки вносяться до Єдиного реєстру боржників та до них застосовуються наступні обмеження у вигляді:

- заборони виїзду за кордон;

- заборони на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном;

- обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія;

- обмеження права на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями;

- відмови в укладенні кредитного договору, договору позики;

- призупинення отримання пільг та послуг від держави.

Тимчасові міри припиняються у разі виконанням військовозобов’язаним або резервістом обов’язків визначених частиною третьої статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" шляхом надання керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомлення щодо виключення військовозобов’язаного або резервіста з Єдиного реєстру боржників.

Очевидно, що тут відкривається простір для зловживань з боку ТЦК, бо за їх рішенням до військовозобовʼязаних буде застосовано ряд обмежень, які можуть перетворити життя українських чоловіків на пекло. Адже мова йде про позасудове позбавлення права розпоряджатися своїм майном і інше, навіть якщо в тебе є хвороби чи інші підстави для відстрочки, але ТЦК їх "не побачив".

Серед дискримінаційних норм – відстрочка від мобілізації військовозобовʼязаних жінок, поки не виповниться 3 роки дитині. Хоч законодавство дозволяє жінці бути з дитиною до 6 років.

Багато інших сумнівних норм, які посилюють не мобілізацію, а тоталітарний підхід до формування наших резервів.

Погано, що прес конференція президента була до оприлюднення цього важливого законопроєкту, адже позиція Верховного Головнокомандуючого є ключовою для визначення Стратегічного задуму і планів під нього. Тож чекаємо сьогоднішнього традиційного звернення президента, сподіваюся, воно буде присвячене аналізу закону про мобілізацію і ми почуємо бодай позицію Верховного Головнокомандуючого, якщо він не наважився від себе подати закон про те, що є його повноваженнями і відповідальністю.

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