Есть большая проблема с должностями для этих людей – они должны служить в тыловых частях, ТЦК и так далее. Поскольку у нас продолжаются активные боевые действия и многие болеют, имеют ранения или уже заходят в войска с ухудшенным состоянием здоровья, большое количество людей могло получить этот статус в процессе службы и для них нет места. Как следствие, такие люди испытывают проблемы с переводами, или недобропорядочные командиры используют таких людей для участия в боевых действиях.

Мы призывали решить эту проблему. Эта категория людей должна получить более конкретное определение того, какие функции они могут выполнять в армии.

Сейчас формулировка, которая была и есть в 402 приказе, – например, непригодная к десантно-штурмовым войскам, пригодная к службе в частях обеспечения.

Если грубо говорить, то если ты в ТРО, то ты не в десантно-штурмовых войсках. Но на самом деле твоя физическая нагрузка достаточно серьезная.

Критерии, прописанные по родам войск в 402-м приказе, не совсем соответствуют реалиям современной войны, где люди в ТРО имеют такие же нагрузки как и те, кто служит в ДШУ.

По мнению нашей организации, тех изменений, которые будут разработаны, несмотря на то, что заберется статус ограниченно, недостаточно. Должна быть все равно некая промежуточная категория состояний, которые будут предусматривать службу в тыловых частях, частях обеспечения и т.п.

Очевидно, что государство не заинтересовано в том, чтобы все ограниченно увольнялись. Но мы уже начали обсуждение с ответственными органами о том, что нужно учесть возможность не служить на передке. Есть определенные состояния, когда действительно человек может нести безопасную службу, к примеру, в штабе, но если он попадет в условия боевых действий, он может нести угрозу не только себе, но и окружающим. Это просто преступно.

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