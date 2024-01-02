Критерії, які прописані за родами військ у 402-му наказі, не зовсім відповідають реаліям сучасної війни

Є велика проблема з посадами для цих людей – вони мають служити в тилових частинах, ТЦК і так далі. Оскільки у нас тривають активні бойові дії і багато людей хворіють, мають поранення або вже заходять у війська із погіршеним станом здоров’я, велика кількість людей могла отримати цей статус в процесі служби, і для них немає місця. Як наслідок, такі люди мають проблеми з переводами або недоброчесні командири використовують таких людей для участі у бойових діях.

Ми закликали вирішити цю проблему. Ця категорія людей має отримати більш конкретне визначення того, які функції в армії вони можуть виконувати.

Зараз формулювання, яке було і є в 402 наказі, – наприклад, непридатний до десантно-штурмових військах, придатний до служби в частинах забезпечення.

Якщо грубо казати, то якщо ти в ТРО, то ти ж не в десантно-штурмових військах. Але насправді, твоє фізичне навантаження досить серйозне.

Критерії, які прописані за родами військ у 402-му наказі, не зовсім відповідають реаліям сучасної війни, де люди в ТРО мають такі самі навантаження, як і ті, хто служить в ДШВ.

На думку нашої організації, тих змін, які будуть розроблені, попри те, що забереться статус обмежено придатний, недостатньо. Має бути все одно якась проміжна категорія станів, які передбачатимуть службу в тилових частинах, частинах забезпечення тощо.

Очевидно, що держава не зацікавлена в тому, щоб усі обмежено придатні звільнялися. Але ми вже почали обговорення з відповідальними органами про те, що все-таки потрібно врахувати можливість не служити на передку. Є певні стани, коли дійсно людина може нести безпечну службу, приміром, в штабі, але якщо вона потрапить в умови бойових дій, вона може нести загрозу не тільки собі, але й оточуючим. Це просто злочинно.

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