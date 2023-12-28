К сожалению, только 11% составляют гранты, предоставляемые на безвозвратных условиях, но другие деньги выданы на условиях льготного финансирования

Кто-то говорил, что на Западе развивается усталость от поддержки Украины.

Так вот, по информации Минфина в декабре 2023 года, только государственный бюджет Украины уже получил 5 млрд дол. помощи от наших партнеров:

- Япония – $2,2 млрд (льготное финансирование и гранты);

- ЕС – $1,6 млрд (льготное финансирование);

- МВФ ~$900 млн (льготное финансирование);

- Норвегия – $190 млн (грант);

- Германия – $55 млн (грант);

- США – $50 млн (грант);

- Швейцария – $20 млн (грант);

- Всемирный банк – $8 млн (льготное финансирование).

И еще месяц не завершился.

Эти деньги стали возможны только благодаря поддержке западных партнеров, а в большинстве – благодаря слаженной работе Правительства, Минфина и НБУ, которые все время работали с международными партнерами. К сожалению, только 11% этой суммы составляют гранты, которые предоставляются на безвозвратных условиях, но другие деньги выданы на условиях льготного финансирования.

Привлеченная международная помощь направляется на финансирование приоритетных социальных расходов госбюджета, в частности, обеспечение оплаты труда работников секторов образования и здравоохранения, гуманитарные нужды, а также обеспечение социальной защиты населения.

А еще есть деньги на восстановление, в том числе на уровне городов, финансирование для государственных и частных предприятий, гуманитарная поддержка, я молчу о военной поддержке.

И основные деньги от США и ЕС будут в 2024 году – небольшая группа людей в Украине и за рубежом работает над этим.



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