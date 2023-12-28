На жаль, тільки 11% складають гранти, які надаються на безповоротних умовах, але інші гроші видані на умовах пільгового фінансування

Хтось казав, що на Заході розвивається втома від підтримки України.

Так ось, за інформацією Мінфіну, в грудні 2023 року тільки державний бюджет України вже отримав 5 млрд дол. допомоги від наших партнерів:

- Японія – $2,2 млрд (пільгове фінансування та гранти);

- ЄС – $1,6 млрд (пільгове фінансування);

- МВФ ~$900 млн (пільгове фінансування);

- Норвегія – $190 млн (грант);

- Німеччина – $55 млн (грант);

- США – $50 млн (грант);

- Швейцарія – $20 млн (грант);

- Світовий банк – $8 млн (пільгове фінансування).

І ще місяць не завершився.

Ці гроші стали можливими не тільки завдяки підтримці західних партнерів, а в більшості – завдяки злагодженій роботі уряду, Мінфіну та НБУ, які весь час працювали з міжнародними партнерами. На жаль, тільки 11% з цієї суми складають гранти, які надаються на безповоротних умовах, але інші гроші видані на умовах пільгового фінансування.

Залучена міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, гуманітарні потреби, а також забезпечення соціального захисту населення.

А ще є гроші для відновлення, зокрема на рівні міст, фінансування для державних та приватних підприємств, гуманітарна підтримка, я мовчу про військову підтримку.

І основні гроші від США і від ЄС будуть у 2024 році – невеличка група людей в Україні та за кордоном працює над цим.



Оригінал

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net