20 ноября 2024 года был принят за основу законопроект №8153 "О защите персональных данных" , гармонизирующий украинское законодательство с европейскими стандартами. Поэтому назревает необходимость пересмотра и совершенствования подходов к управлению персональными данными.

Предлагаю рассмотреть основные уязвимые аспекты, на которые следует обратить внимание при проведении внутреннего аудита соответствия законодательству о защите персональных данных и способах их устранения.

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