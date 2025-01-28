Захист персональних даних: що вимагатиме від бізнесу нове законодавство
Юлія Літвінчук
юристка практики Супроводу бізнесу в Juscutum
20 листопада 2024 року було прийнято за основу законопроєкт № 8153 "Про захист персональних даних", який гармонізує українське законодавство з європейськими стандартами. Тому назріває потреба у перегляді та вдосконаленні підходів до управління персональними даними.
Пропоную розглянути основні вразливі аспекти, на які варто звернути увагу при проведенні внутрішнього аудиту відповідності законодавству про захист персональних даних та способи їх виправлення.
Отримання згоди на обробку даних
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