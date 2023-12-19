А дальше все будет зависеть от следующего понтификата: закроют ли окно, или наоборот – будут пытаться раскрыть еще шире

Относительно нового документа Ватикана о "благословении"

На самом деле мне кажется, что все гораздо проще: текст является продолжением схемы "окна Овертона", и его главная цель на данный момент – заставить воспринимать слова "Церковь", "однополые пары", "благословение" как однорядные. Все остальное в тексте – вода, которая не интересна ни поклонникам, ни противникам, ни самим авторам.

Многозначность текста и противоречивые утверждения сознательно используются, чтобы замаскировать главную цель и дать возможность в тексте найти всем заинтересованным то, что понравится именно им, и открыть в сознании "окно".

Судя по тому, что выбрано для обнародования текста время сразу после дня рождения понтифика и после распространения новости об избрании места будущего захоронения, этот понтификат именно такой документ хочет оставить, как свое выдающееся наследие.

А дальше все будет зависеть от следующего понтификата: закроют ли окно, или наоборот – будут пытаться раскрыть еще шире.

Однако уже очевидно, что линия внутреннего разделения обозначена и борьба по поводу того, кто будет следующим понтификом в свете его отношения к наследию предыдущего понтификата – будет определяющей для будущего католицизма.

И еще одно – время обнародования очевидно скандального текста накануне Рождества Христова, чтобы еще больше взбудоражить мир и верных, лишь подтверждает, что ничего общего ни с собственно пастырской заботой, ни с Евангелием это событие не имеет.

Это политический "программный" текст. И именно так он уже воспринимается и теми, кто против, и теми, кто за.

ПЦУ высказала свою позицию на эту тему в Декларации Поместного Собора 27 июля 2023 г. "О негативном отношении ко греху содомии (гомосексуализма)", само название которой уже недвусмысленно свидетельствует о содержании. В целом, Декларация повторяет принципиальные взгляды, высказанные в 2007 г. такой же Декларацией, принятой Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций.

Тем, кто пытается найти в документе что-то, за что может зацепиться их совесть, чтобы оправдать неоправданное: речь идет о благословении "неупорядоченной пары", то есть такой пары, которая по определению не может получить брак. И это специально подчеркнуто указаниями документа, что "благословение" не может быть таким, как ритуал и церемония Таинства Брак. Так что авторы и понтифик, придавший авторитет их тексту, ясно признают, что община двоих, которая просит благословения – никак не может стать супружеской парой.

Следовательно, речь идет не о каком-то обобщенном "благословении на добрые дела", а конкретно о предоставлении благословения двум лицам именно как союза, сообщества, пари. При этом их единение априори осознано (по меньшей мере со стороны служителя, которого просят о благословении) противоречит евангельскому пониманию брака как уникальной общности одного мужчины и одной женщины.

Ведь когда нет противоречия, то паре предоставляется брак, а не просто благословение.

Ничего "антикатолического" в своей реакции не вижу и призываю никоим образом не воспринимать ее в таком контексте.

Напротив: уже было немало острых критических заявлений от выдающихся католиков – кардиналов, богословов и других, по поводу духа, которым полон документ. И после обнародования уверен, что католической критики документа, причем на самом высоком официальном уровне, будет еще больше.

Если бы все было иначе и авторы документа не осознавали бы его скандальность и противоречивость в самой РКЦ, то его бы представили перед недавним "Синодом о синодальности" и заручились бы широкой католической поддержкой. А не приготовили фактически в секрете, вне синодально, поставив всех перед фактом обнародования уже готового, но с широким представительством РКЦ никак не согласованного текста.

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