Уже больше десяти лет украинцы платят военный сбор, но знаем ли мы, куда именно идут эти средства? С 2014 по 2024 год налогоплательщики направили в общий фонд государственного бюджета более 220 миллиардов гривен военного сбора. Казалось бы, само название говорит о сущности его целевого назначения.