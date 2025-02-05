Знаете ли вы, куда тратится собранный с вас военный сбор?
Людмила Герасименко
вице-президент, генеральный директор Ассоциации налогоплательщиков Украины
Уже больше десяти лет украинцы платят военный сбор, но знаем ли мы, куда именно идут эти средства? С 2014 по 2024 год налогоплательщики направили в общий фонд государственного бюджета более 220 миллиардов гривен военного сбора. Казалось бы, само название говорит о сущности его целевого назначения.
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