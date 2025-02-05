Створення спеціального фонду для надходжень військового збору є не просто технічним питанням

Уже понад десять років українці сплачують військовий збір, але чи знаємо ми, куди саме йдуть ці кошти? З 2014 до 2024 року платники податків спрямували до загального фонду державного бюджету понад 220 мільярдів гривень військового збору. Здавалося б, сама назва збору говорить про сутність його цільового призначення.

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