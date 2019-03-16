Что делать в Киеве на выходных: 7 концертов от барокко до нойза

Суббота — классика, джаз, танцы

Vivaldimania — концерт старинной музыки

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Контральто, клавесин, барочная любая, теорба. Представьте — пышные платья и парики, изысканная музыка. И клавишный инструмент на изогнутых ножках, украшенный позолотой и росписью в стиле Ватто. Это клавесин – музыкальный инструмент эпохи барокко. В конце XVII века клавиши клавесинных мануалов вытачивались из черного дерева, чтобы на темном фоне четче, красивее выделялись изящные белые руки дам.

Современные клавесины изготавливают вручную, по индивидуальному заказу, копируя дошедшие до нас старинные образцы. Кто сегодня играет на клавесине? Кто эти музыканты, мыслящие в категориях барокко?

Пианистка, клавесинистка, доктор философии, обладатель Гран-При международного конкурса клавесинистов имени Ванды Ландовской в Италии, эксперт в области барочной музыки Наталья Сикорская будет играть на клавесине сегодня.

Когда: 16 марта 18:00

Где: Кирха Св. Катерины, Лютеранская, 23

Валерий Соколов и киевский камерный оркестр

В программе произведения европейских композиторов-модернитстов. Они практически не звучат на украинской сцене — это Франц Шрекер, Павел Хаас, Карл Амадеус Хартманн. Самое известное имя в программе — Арнольд Шенберг, его произведение для струнного оркестра завершит концерт. Валерий Соколов — вундеркинд, играющий на скрипке с пяти лет, его скрипичная карьера с 17 лет развивается вне Украины.Он играет на скрипке Антонио Страдивари, часто гастролирует с европейскими, азиатскими и американскими симфоническими оркестрами, но также каждый сезон выступает с ведущими украинскими коллективами.

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Филармония не так давно начала прекрасный опыт — Встречи-предисловия перед концертом. Они происходят не в концертном зале, в них нет обязаловки и скуки — это неформальные встречи в фойе — кто-то раздевается, кто-то остается в театральном буфете, а кто-то с бокалом шампанского присоединяется к мини-лекции музыковеда, поясняющей предстоящий концерт.

Когда: 16 марта, в 18:30 — разговор до концерта, в 19:00 — концерт

Где: Филармония, Владимирский спуск, 2

Etnovation. Квартет Усеина Бекирова в Доме Звукозаписи

Усеин Бекиров — украинский и крымско-татарский джазовый музыкант. Играет музыку стиле этно-джаз. В его композициях звучат мелодии крымских татар, украинцев, азербайджанцев, балканский фольклор. Критики (не только слушатели) отмечают яркость, эмоциональность его игры. Плюс искренность, темперамент, мастерство. Он и его музыкальные объединения — это всегда большой джазовый переполох.

Когда: 16 марта, 22:00

Где: ГРАМ, Сечевых стрельцов, 21

Materia x Plivka x Volruptus

Промо-группа Materia и арт-формация Plivka представляют умную, красивую и крутую танцевальную вечеринку-культурную коллаборацию.

Хедлайнер мероприятия исландский продюсер Volruptus и ключевая фигура импринта bbbbbb (знатоки уже все поняли, а вы просто поверьте и попытайтесь попасть). Ранняя музыка Volruptus — хип-хоп, человек по имени Бьяргмундур Инги Кьяртанссон вырос в центре Рейкьявика интересовался граффити и скейтбордингом. Хип-хоп культура стала его главным ориентиром после просмотра документального фильма «Scratch», подросток в безразмерных джинсах решил, что станет чемпионом по скрэтчингу и будет фристайлить, не срослось — ему надоело слушать рэперские монологи о крутизне. Сейчас ему 29, он живет в Берлине, словом, один из самых экстраординарных артистов новой волны приедет в Киев с живым выступлением,

Ну и плюсуем к нему резидентов Materia. Второй танцпол под эгидой Plivka наполнится интеллектуальной музыкой.

Когда: 16 марта с 23:00 до утра следующего дня

Где: Otel’, Нижнеюрковская, 31

Воскресенье — танцы, просто очень разные

Dub Conference

Послушать украинский даб ( а еще регги и фанк) и потанцевать в хорошей компании в Mezzanine. PlusStepper и selecta C.J Plus Hopecliff, DubMasta, 4MI, Bassotky та deejay (MC) KingKanoHurricaneKwaZulu — это все не птичий язык, а звонкие и гордые имена отечественной музыки.

Термин дабстеп (относительно этой музыки) впервые употреблен в 2002-м, строго по делу: 2-step garage (приставка даб- ссылалась на вид ремиксов, когда из вокальной композиции удаляется лирика, а в качестве компенсации иногда (часто) добавляются дополнительные звуковые эффекты и усиливается бас-партия). В 2003-м, после выхода первой части компиляции Dubstep Allstars, смиксованной диджеем Hatcha, термин вошел в обиход. И довольно быстро из андеграунда перешел в мейнстрим.

Послушать кое-что из этого прямо сейчас можно - тут.

Когда: 17 марта, 18:00

Где: Нижнеюрковская, 31

Danses et Contredanses / Танцы и контрадансы

В программе Kyiv State Symphony Orchestra под управлением итальянца Луиджи Гаджеро — Рамо, Равель, Онеггер, Дебюсси — французы.

"Французская музыка (как и итальянская) отражает театральный подход, то есть эмоции представлены в музыке как на сцене театра. Впрочем, если итальянская музыка в целом близка человеческим эмоциям и страстям, французская все превращает в "сказку". Роскошь, магия, красота, чувственность (но и рациональный порядок) почти всегда постоянные составляющие французской музыки с XVII века и до сих пор. Поэтому Рамо видит танец, цвета и красоту даже в движениях рабов, Онеггер рисует локомотив, используя изысканные палитры. А Дебюсси и Равель создают сказочную атмосферу — их миры полны принцесс, монстров, нимф... Искусство для них — не трансформация человеческой боли (как в немецкой музыке), а сочинения не из нашей повседневной жизни. Таким образом, французская музыка позволяет нам ТАНЦЕВАТЬ — с изысканной элегантностью, не расставаясь с сокровенными мечтами", — представляет свой новый авторский концерт дирижер Луиджи Гаджеро.

Когда: 17 марта в 19:00

Где: Дом звукозаписи Украинского радио, ул. Леонида Первомайского, 5в

Бонус. Дискотека — C.j.Plus в Одессе

(она рядом, до нее всего несколько часов)

Когда: 16 марта, 19:00

Где: Дом звукозаписи Украинского радио, ул. Леонида Первомайского, 5в

На самом деле вечер называется "Грамотека", от названия бара, в котором собираются главные аудиофилы города. Плюс — саундпродюссер и основатель лейбла ODBEATS. Два года назад он сочинил замечательный альбом Ukraine in Groves, в котором использовал фрагменты из собственной коллекции советских виниловых пластинок (ВИА "Калина", "Візерунки Шляхів", "Водограй", "Смерiчка"). У Плюса — широкий музыкальный кругозор — его интересует и гетто-тек, и абстрактный хип-хоп, и фанк. Он на сцене больше десятка лет и выпускался на многих лейблах, а под его музыку хочется танцевать, даже если ты сидишь на неудобном офисном стуле. Что будет ставить в ГРАМе — секрет, но и пожалуйста, будет сюрприз.

Послушать, чтобы понимать можно - тут.

Не только музыка

В Национальном художественном в субботу пройдет лекция о том, в каких музеях мира можно увидеть работы украинских художников и скульпторов (например, Николая Ге в Musée d’Orsay, скульптуры Александра Архипенко — в The Metropolitan Museum of Art и в Центре Помпиду

Время и место: 14:00, NAMU, Грушевского, 6

Регистрация - по ссылке.

В Музее Ивана Гончара лекция по истории костюма. «Київщина». Музей это умеет и любит — рассказывать и показывать традиционный быт и его составляющие — орнаменты, цвета, формы. Это продолжение лектория о традиционном народном костюме.

Время и место: 15:00, Лаврская, 19

Билеты - по ссылке.

Немного выставок

Петр Бевза в галерее ТриптихАрт "Інне світло" — «Петр Бевза работает в области ленд-арта и фотографии», – это вам расскажет любой релиз. Художник Петр Бевза рассматривает природу как цвет и свет, – как инструмент и поле деятельности, как идею, как образец и замысел. И сам выступает в роли наблюдателя, живописца, и творца, идеи. На выставке будут представлены работы художника 2018-2019 годов.

Время и место: открытие выставки 16 марта в 17:00; выставка продлится до 2 апреля, ул. Десятинная, 13.

Автор - Вика Федорина, создательница журнала Kyiv Daily и телеграм-канала о жизни и культурных событиях в Киеве