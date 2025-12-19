Как Украине устоять в мире, где правила игры диктует тот, кто сильнее

Мир перестал быть справедливым. Справедливость нивелирована и осквернена. Справедлив тот, кто сильный.

Российско-украинская война обнажила горькую и неприятную правду – цивилизованный мир работает только тогда, когда это кому-то выгодно.

Международные институции оказались фикцией. С раздутыми штатами бюрократов, кучей устаревших протоколов и непомерными бюджетами. ООН, Международный уголовный суд и даже НАТО.

Нынешняя администрация в США, как ураган, снесла все принципы и нормы, которые худо-бедно действовали со времен Второй мировой.

Они переписали правила игры.

Не стоит жить в иллюзиях, что придет Дядя Сэм и всех спасет. Не спасет.

Нам это уже давно понятно, до европейцев начало доходить только в этом году.

Дух либерализма выветривается. Наступила эпоха сделок и силы. Заключаем соглашения. Если нет – применяем силу. Простая формула.

Почему Россия выдвигает свои кровожадные условия? Чтобы мы отступили с нашей же земли. Чтобы не было никаких расследований военных преступлений. Никаких репараций. Почему?

Потому что может. Потому что она все еще сильна.

А значит, ответ для нас – мы тоже должны быть сильными.

Читайте также Между капитуляцией и победой. Тектонические сдвиги в геополитике меняют шансы Украины

Нам в 2022 году начали помогать не потому, что мы жертва агрессии, а потому, что мы проявили силу. Выстояли.

Слабым нациям никто не помогает. Их просто потом вспоминают на уроках истории как несостоявшиеся.

Достоверно лишь несколько человек в стране знают, что проговаривается в непубличной части переговоров по мирным соглашениям.

Но очевидно, что главным переговорщиком со стороны Украины являются не конкретные лица в составе делегаций, а Силы обороны Украины.

Поэтому все усилия власти и общества должны быть направлены на то, чтобы наше войско было сильным. Если нужно – жестоким!

Особенно сейчас, когда каждый пункт соглашения зависит от состояния дел на фронте.

Тогда есть шанс, что наши дети не станут гражданами России.

Мы должны быть сильными!

Слабые не выживают.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net