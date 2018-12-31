Не один дома: что смотреть на новогодних каникулах

Невозможно провести праздники без хорошего кино. Американский кинематограф богат фильмами, о которых сегодня редко вспоминают, но это превосходные рождественские истории. Чтобы выбрать поистине стоящий фильм, нужно потратить немало времени. LIGA.net сделала это для вас. Мы собрали лучшие фильмы и мультфильмы для семейных вечеров. Каждая картина сможет погрузить в атмосферу праздника, а многие из фильмов захочется неоднократно пересматривать.

1. Жена Епископа (The Bishop's Wife, 1946)

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Рейтинг IMDB:7.6

Кинопоиск: 7.1

Перед Рождеством епископ Бругам (Давид Нивен) понимает, что его жизнь трещит по швам: он не может найти средства для нового собора, а его жена Джулия (Лоретта Янг), похоже, теряет веру в их брак. Маленькая дочь Дебби видит отца все реже.

Ситуация меняется, когда в родном городке появляется новый житель, уверяющий всех, что он ангел. Епископ поначалу не проникается доверием к незнакомцу, ведь мир полон различных шарлатанов и мошенников, но мужчина вытворяет небольшие чудеса, дабы убедить сограждан в правдивости доводов. "Жена епископа" - очаровательная классика и напоминание о днях, когда в Голливуде легко можно было снимать кино о религии.

2. Эта замечательная жизнь (It's a Wonderful Life, 1946)

Рейтинг IMDB: 8.6

Кинопоиск: 8.5

В фильме также обыгрывается участие ангелов в жизни людей. Житель небольшого городка Джордж Бейли находится в отчаянии из-за жизненных трудностей. Перед Рождеством его посещает мысль о самоубийстве. Когда Джордж готов прыгнуть с моста, перед ним предстает его ангел-хранитель. Он показывает герою, какой его жизнь есть на самом деле, если взглянуть с другой стороны. Фильм входит в 30 лучших лент из списка ТОП-250 IMDb. В сети можно найти цветную версию.

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3.Чудо на 34-й улице (Miracle on 34th Street, 1947)

Рейтинг IMDB: 6.5

Кинопоиск: 7.5

Дети верят в чудеса, а один из самых их любимых праздников – Рождество. Ведь в этот день сбываются детские мечты. Шестилетняя Сьюзан не верит в сверхъестественные силы, чудеса и Санта Клауса. Он не ждет Рождества, как другие дети. Мама рассказала ей о том, что Санта вымышленный. Сьюзан всё равно составляет список желаний без надежды получить самое заветное – отца. Чудеса в жизни Сьюзан начинаются после встречи с Сантой в торговом центре Нью-Йорка. А значит есть шанс, что загаданные желания обязательно сбудутся.

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4. Скрудж / Рождественский гимн (Scrooge, 1951)

Рейтинг IMDB: 8.1

Кинопоиск: 7.3

В викторианском Лондоне много обездоленных. Пожилой человек и весьма богатый Эбенезер Скрудж слишком черствый, чтобы на это реагировать. Он высмеивает атрибуты Рождества, отгоняет певцов и отказывается пожертвовать на бедных. В течение одной ночи, герой переживает испытание, которое заставляет его пересмотреть взгляды. Духи прошлого, настоящего и будущего заставляют его увидеть себя со стороны и меняют его отношение к жизни и людям вокруг. Фильм был снят в 1951 году по мотивам повести английского писателя Чарльза Диккенса. Есть несколько экранизаций этой повести, но именно версию 1951 года считают лучшим рождественским фильмом и лучшей экранизацией английского классика.

5. Гринч - похититель рождества (How the Grinch Stole Christmas, 2000)

Рейтинг IMDB: 6.1

Кинопоиск: 6.8

Американская рождественская комедия. Она основана на детской иллюстрированной книге. Авторам необходимо было существенно дополнить сценарий, чтобы превратить книгу в кино. Большинство стихов из книги нашли отображение в фильме. Гринча играет непревзойденный актер Джим Керри. Лента продержалась месяц на первом месте в кинорейтинге в США после выхода. Гринч занимает второе место в списке самых кассовых праздничных фильмов всех времен, уступая лишь ленте "Один дома".

6. Кошмар перед Рождеством (The Nightmare Before Christmas)

Рейтинг IMDB: 8

Кинопоиск: 8

Культовый фэнтези-мультфильм от непревзойденного мастера мрачных комедий, продюсера Тима Бартона. Музыкальный мультфильм погружает зрителя в царство страхов и ужасов Хэллоуин. Там живут мертвецы и чудовища во главе с Джеком Гарбузоголовим. Под рождество Джек случайно попадает в мир живых людей, где узнает, что есть радость, добро и веселье. Ему захотелось испытать это чувство - дарить людям счастье - и он похитил Санта Клауса и занял его место. У мультфильма нет ограничений по возрасту.

7. Рождественская история Микки (1983)

Рейтинг IMDB: 8.1

Кинопоиск: 7.7

Анимационная версия Рождественской истории Чарльза Диккенса производства The Walt Disney Company. Мультфильм отличается от киноверсии тем, что главными героями являются диснеевские персонажи - Микки Маус, Пит, Скрудж МакДак и другие. Мультфильм был номинирован на премию "Оскар" за лучший анимационный короткометражный фильм в 1984 году, но уступил "Воскресенью в Нью-Йорке".

8. Рождественская история (A Christmas Story, 1983)

Рейтинг IMDB: 8

Кинопоиск: 6.9

Девятилетний Ральфи мечтает о пневматической винтовке на Рождество. Родители против опасной игрушки. Маленький герой просит заветный подарок у Санта Клауса, однако, для того чтобы встретится с ним в большом супермаркете, мальчику нужно преодолеть очень много трудностей. Фильм считается "Американской Иронией судьбы". В рождественский период его много раз показывают по телевидению. Фильм часто включают в число лучших рождественских фильмов всех времен. В 2012 году фильм выбрали для сохранения в Национальном реестре фильмов Библиотеки Конгресса, как культурное достояние.

9. Мистер Судьба (Mr. Destiny, 1990)

Рейтинг IMDB: 6.4

Кинопоиск: 7.7

Простому американцу Ларри судьба предоставляет шанс пожить в роли управляющего преуспевающей фирмой, в его распоряжении роскошные автомобили и обворожительная жена. Все случилось после того, как он рассказал бармену о неудачной жизни. Вскоре Ларри пришел к пониманию, что в его новой жизни слишком много неприятных компромиссов и все, о чем он мечтает - вернуться к своему прежнему укладу.

10. Реальная Любовь (2003)

Рейтинг IMDB: 7.6

Кинопоиск: 7.9

В канун Рождества в Лондоне развиваются несколько историй с участием совершенно разных людей, где любовь главная движущая сила. Среди героев картины: премьер-министр - влюбляется в свою сотрудницу, стареющий рокер - осознал дружеские чувства к старому другу и писатель - отправился лечить разбитое сердце во Францию. Реальная любовь вторгается в жизнь каждого из персонажей, спутывает карты, вносит хаос, и разбивает их планы. А в и итоге, волшебным образом меняет судьбы людей в лучшую сторону.

Приятного просмотра!