Брюссель – странный город. На первый взгляд он кажется одним огромным залом ожидания или бесконечным кулуарным перерывом. Здесь все подчеркнуто деловые. Все куда-то спешат с портфелями и осознанием, что так или иначе причастны к решению судьбы континента. На улицах такая концентрация белых воротничков, что кажется, будто в городе действует негласный дресс-код: если ты без бейджа на шее или лацкане пиджака, ты – аномалия.

Когда стоишь в очереди в супермаркете за багетом или едешь в вагоне первой линии метро в направлении "Шумана", ты даже не догадываешься, сколько "обычных граждан" вокруг на самом деле пишут законы, по которым будет жить полмира, или ведут тайные переговоры. Это город-декорация, где под серым бельгийским небом ежедневно разыгрывается большая геополитика.

Но в том и заключался мой главный страх: среди этой концентрации влияния и статусов очень легко почувствовать себя лишь "функцией" или маленьким винтиком, чьи переживания никого не касаются. Брюссельская вежливость часто напоминает пластиковую упаковку – она идеальна, но не греет. Я боялась, что за фасадом этих наглаженных костюмов нет ничего, кроме правил и регламентов.

