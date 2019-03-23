Непопсовый Weekend: 6 событий в Киеве, которые нельзя пропустить

Гаражная распродажа «Основы» + Bursa

Реклама

Издательство «Основы» издает современные, красивые и умные книжки. Возвращает забытых и потерянных классиков, но так, что они выглядели не пыльными и скучными, а интересными. В субботу, в 11:00 начнется garage sale — книги «Основ» можно будет купить с большими скидками, диджей Сергей Моргунов будет ставить музыку, команда «Бурсы» обеспечивать уют, а «Городское кафе Белый шум» готовить кофе и угощения.

Важное: на барахолку обещают взять книги, которых нет в продаже на сайте, терминал будет работать.

Когда: 23 марта, суббота, 11:00 - 18:00

Где: ул. Константиновская, 11

Вечеринка: Три буквы

Вечеринки ШЩЦ запустились в декабре 2016 года. Их основатель и вдохновитель — музыкант Богдан Конаков. Планировалось, что это будет просто группа, а название родилось случайно — Конаков рисовал буквы, и ему понравилось, как выглядят эти три - непонятно и интересно. Сейчас эта история стала апокрифом (или историческим анекдотом, как хотите). В итоге получилось больше, чем группа. И больше, чем вечеринка: «На вечеринках ШЩЦ я пытаюсь делать одновременно два танцпола, — на одном —танцевальная музыка, а на втором – нетанцевальная. Я не согласен с тем, что на вечеринках должно быть только что-то одно, и тебе приходится с этим мириться. Настроение за ночь меняется, хочется контрастов и перепадов. Не понимаю войны между стилями, они дополняют, наоборот, друг друга, главное – найти баланс», — рассказал однажды Конаков журналу L’Officiel. Больше, чем вечеринка, потому что вот же — праздник (окей, вечеринка) по случаю выхода сборника хитов ШЩЦ.

Реклама

Почти три года артисты ШЩЦ выступали в залах Украины, и в Лондоне (и Берлине, и Варшаве). На фестивалях Unsound Festival, Brave Factory. Были диджеями киевских мероприятий и на рэйве Схемы.

В Доме звукозаписи ШЩЦ представит первый полноценный релиз, в котором собраны самые интересные электронные музыканты Украины. 23 трека, вошедших в сборник выбирали из 200 образцов экспериментальной, авангардной и танцевальной музыки.

Когда: 23 марта, 20:00

Где: Дом звукозаписи Украинского радио, ул. Леонида Первомайского, 5в

Возрастное ограничение 16+

Открытие выставки Анатолия Лимарева

Почему важно: он легендарный, малоизвестный (точнее — малоизученный) художник-шестидесятник. В его работах бьют потоки солнца, а воспринимаются они как искусство трагическое. Искусствовед Ольга Петрова называет его украинским Ван Гогом и «солнцепоклонником». Александр Найден видит в работах Лимарева прямое отражение народного искусства. А он — сложнее и не поддается простому определению.

Когда: 23 марта, 11:00—19:00

Где: галерея Аукционного дома «Дукат», Владимирская, 5

Лекция о театре в Мыстецком Арсенале

Что это: авторский курс из девяти лекций театроведа Анны Веселовской «Український театр: від кози до постдрами». от ритуального прототеатра до театра наших дней.

Когда: по субботам, в 16:00

Где: Лаврская, 12

Ретроспектива фильмов Александра Коваля

Тут все просто: он гениальный режиссер-документалист, ретроспектива пройдет в рамках 16-го международного фестиваля документального кино Docudays

Когда: 24 марта, 19:00

Где: Довженко Центр, Васильковская, 1

Концерт Веры Полозковой в Октябрьском дворце

Не знаю, кто кроме ныне живущих поэтов может собирать такие аншлаги — только Сергей Жадан и Вера Полозкова.

Я боюсь совсем не успеть того,

Что имеет вес и оставит след,

А она прожектором ПВО

Излучает упрямый свет.

Когда: 24 марта, 20:00

Где: Институтская, 1

Автор - Вика Федорина, создательница журнала Kyiv Daily и телеграм-канала о жизни и культурных событиях в Киеве