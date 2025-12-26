Впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину Владимир Путин возобновил практику поздравлений американского лидера с Рождеством. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков официально подтвердил, что российский диктатор направил поздравительную телеграмму Дональду Трампу, прервав длительную паузу в дипломатическом этикете на высшем уровне между Москвой и Вашингтоном.

Этот шаг является демонстративным отходом от политики тотального игнорирования западных лидеров, которой Кремль придерживался в последние годы. Отказ поздравлять Джо Байдена или лидеров ЕС был частью нарратива о "недружественных странах", с которыми разорваны даже протокольные связи.

Возобновление этой традиции персонально для Трампа – это четкий политический маркер. Путин пытается подчеркнуть особый статус своих отношений с 47-м президентом США, отделяя его личность от американской государственной системы, которую Москва продолжает называть враждебной.

В то же время этот жест остается сугубо символическим. В Кремле сразу уточнили, что телефонный разговор между лидерами пока не планируется, а само поздравление происходит на фоне прохладной реакции Москвы на последние мирные инициативы Вашингтона.

Поэтому эту "праздничную дипломатию" следует рассматривать не как признак реального сближения позиций, а как очередную попытку Кремля сыграть на эго американского президента, подпитывая иллюзию возможности эксклюзивных договоренностей в обход традиционных дипломатических механизмов.

