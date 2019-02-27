От Грынджол до Джамалы. Как живут бывшие участники Евровидения

Певица MARUV не будет представлять Украину на конкурсе в Израиле. Основная причина – ее гастроли в России и нечеткая позиция по вопросу страны-агрессора. Теперь НОТУ ломает голову, кого отправить на конкурс вместо MARUV. И есть вариант, что в этом году Украина конкурс пропустит. Но большинство членов жюри нацотбора выступали в России уже после аннексии Крыма, а к практически всем финалистам есть претензии по гастролям в РФ. LIGA.net решила вспомнить всех, кто представлял Украину на европейском конкурсе, и чем они живут в 2019 году.

Александр Пономарев. VIP-агитатор Тимошенко

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Александр Пономарев на сьезде партии Батькивщины, 2019 год

Впервые Украина приняла участие в Евровидении в 2003 году. На конкурсе, который в том году принимала Латвия, нашу страну представлял певец Александр Пономарев с композицией Hasta la Vista. Эту песню для Пономарева написал израильский композитор Цвик Пик – автор песни Diva для транссексуала Даны Интернэшнл, которая победила в 1998 году. В попадании Пономарева на конкурс явно не последнюю роль отыграла его экс-жена и на то время музыкальный продюсер УТ-1 Елена Мозговая.

Сейчас же про Пономарева вспоминают благодаря его участию в агитационных мероприятиях Юлии Тимошенко. Для певца это не первый подобный опыт. В конце 90-х получил от Леонида Кучма звание заслуженного артиста Украины и активно агитировал за него на президентских выборах-1999. В 2019 году Пономарев открыто поддерживает лидера Батькивщины вместе с Павлом Зибровым и Анастасией Приходько, которая представляла Россию на Евровидении-2009.

Руслана Лыжичко. Стыдно за агитацию

Руслана Лыжичко

В 2004 году певица Руслана победила с песней Wild Dances и завоевала для Украины право провести 50-й юбилейный конкурс Евровидения в Киеве. Осенью этого же года принимала участие в Оранжевой революции. В 2009 году открыто поддержала Юлия Тимошенко на должность президента, аргументировав тем, что "нет других вариантов".

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Уже в 2018 году Руслана признала ошибкой свое участие в агитационных мероприятиях. При этом певица не собирается молчать и будет давать публичную оценку политическим процессам в Украине. В частности, в конце 2013 года стала одной из первых активисток Евромайдана, проводя на Майдане Незалежности целые ночи. Сейчас Руслана активно занимается общественной деятельностью и запустила проект Wild Energy, которые поддерживает идею перехода на возобновляемые источники энергии.

Грынджолы. Оранжевая революция сломала карьеру

Гринджолы и Виктор Ющенко (фото - news.lviv.net)

В ноябре 2004 года двое парней из Ивано-Франковска решили написать песню, которая бы вдохновила протестующих. Всего за четыре часа они написали песню Разом нас багато, которой впоследствии было суждено стать гимном Оранжевой революции. На волне общественной политической эйфории группа была выбрана в качестве представителя Украины на домашнем Евровидении. 19-е место и смена политической ситуации в стране охладили интерес к группе, которая фактически прекратила свое существования к 2010 году.

"Не советую никому из музыкантов поддерживать открыто кого-то из политиков - это крах музыкальной карьеры", - заявил лидер Грынджол Роман Калин в 2018 году. Сейчас в свете скандала с MARUV многие шутливо прогнозируют, что от Украины на Евровидение поедут именно Грынджолы.

Андрей Данилко. Агитировал за Януковича

Верка Сердючка на Евровидении-2007 (фото - EPA)

В 1993 году Андрей Данилко впервые показал образ Верки Сердючки, тогда еще просто проводницы. Позже образ трансформировался и начал петь. Апогеем музыкальной карьеры Данилко можно считать участие в конкурсе Евровидения-2007, где он занял второе место. При этом участие Сердючки было неоднозначно воспринято в украинском обществе. Так, нардеп от Партии регионов Тарас Черновол назвал Данилко гермафродитом, а Конгресс украинских националистов обвинил его в демонстрации «малороссийщины».

В том же 2007 году, когда в Украине были объявлены внеочередные парламентские выборы, Данилко в образе Сердючки выступал на агитационных концертах Партии регионов и Виктора Януковича. В сентябре 2018 года выступил на вечеринке по случаю открытия музыкального фестиваля Новая волна в российском Сочи. Тогда под песню и Сердючки неплохо потанцевала жена премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Сейчас Данилко сидит в жюри на проекте Х-Фактор и нацотборе Евровидения.

Ани Лорак и Светлана Лобода. Покоряют российский шоу-бизнес

Светлана Лобода и Ани Лорак

В 2008-2009 годах Украину на Евровидении представляли певицы Ани Лорак и Светлана Лобода. Сейчас же они явно решили представлять другую страну – РФ. Певицы оправдываются: они – заложники ситуации, очень хотят выступать в Украине, но боятся за безопасность своих поклонников. Тем не менее в декабре 2018 года Лорак и Лобода выступили на закрытой вечеринке в одном из киевских отелей. А также засветились в последнем новогоднем концерте телеканала Интер.

В 1999 году Ани Лорак совместно с Лери Винном записали песню "Голосуй по уму, голосуй за Кучму". В 2005 году продюсер певицы Юрий Фалеса заявил, что Лорак не пустили на Евровидение из-за того, что она поддерживала кандидата в президенты Виктора Януковича. При этом в 2009 году Лорак в открытую поддержала Тимошенко. В 2013 году Светлана Лобода получила от Януковича звание Заслуженной артистки и сходила с его сыном на открытие сезона автогонок в Киеве.

Джамала. Всплывшие гастроли в России

Джамала (фото - RFE / RL)

После годичного отсутствия на конкурсе в 2016 году Украину представила Джамала. Певица одержала победу, исполнив авторскую песню "1944", посвященную трагическим событиям прошлого, в частности депортации крымскотатарского народа. Во время финала последнего нацотбора-2019 заявила, что для нее очень важна позиция человека, который будет представлять Украину, по вопросу Крыма.

Родители Джамалы живут в оккупированном Крыму и с дочерью видятся на материковой части Украины. Ряд СМИ сообщали, что родители Джамалы имеют российское гражданство. Кроме того, после скандала с MARUV Джамале припомнили выступление на новогоднем корпоративе в Сочи в 2015 году.

Особенно противоречиво в свете последних событий читается интервью Джамалы за 2015 год. "Наши исполнители своими концертами в России делают очень много. Пусть в завершение они не кричат "Слава Украине!", но поют украинские песни, так или иначе, они пропитаны духом нашей страны, даже если поют на русском. Они делятся с россиянами, дарят им что-то от нашей свободы, показывают, как можно мыслить иначе, как можно в песне высмеять то, что тебе не нравится. Музыка способна донести вещи, которые не позволяет себе говорить ни один политик", - считает певица.

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