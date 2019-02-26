"Отправим Винника или Зиброва". Соцсети о MARUV и Евровидении

Вчера, 25 февраля, ОАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) и певица MARUV, которая победила в национальном отборе на Евровидение-2019, не пришли к согласию и не подписали договор об участии на конкурсе от Украины. В НОТУ утверждают, что MARUV не захотела отказаться от гастролей в России, что и стало причиной разногласий. По версии певицы, отказ от концертов в РФ не был для нее принципиальным, причина не подписания договора в другом: она "не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков". "Я - музыкант, а не бита на политической арене", - сказано было в Facebook MARUV.

Глава НОТУ Зураб Аласания описал разногласия переговоров и заявил, что уже сегодня, 26 февраля, с утра начнутся переговоры с другим кандидатом.

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Мнения о произошедшем в социальных сетях разделились: одни считают, что выступающая в стране-агрессоре певица не может представлять Украину; другие отмечают – в условиях договора для участника Евровидения изначально не было условия о гастролях в России. Однако основной вопрос, которым задаются, – кто же теперь поедет на конкурс?

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От комментария, а заодно и осуждения власти, не удержался и кандидат в президенты Игорь Шевченко.

А нардеп Михаил Добкин уже решил, кто теперь "представит" Украину на конкурсе.

Журналист Роман Скрыпин предлагает вариант решения проблемы.

А журналист телеканала Эспрессо утверждает: во время войны ничто не вне политики.

Дипломат Богдан Яременко предложил другой вариант, который уже "опробовали" на съезде БПП.

В НОТУ вчера вечером пояснили: выбирать представителя на конкурс от Украины будут среди всех финалистов национального отбора.

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