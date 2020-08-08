Дарка Озерна "Ви це зможете! 7 складових здорового способу життя"
Yakaboo Publishing, 2020
Медична журналістка Дарка Озерна пише колонки для різних українських медіа, входить до комунікаційної команди Уляни Супрун та веде програми про здоров’я і науку на Радіо "Культура". А тепер вона ще й написала книжку.
У ній вона зокрема розвінчує міфи. Деякі твердження можуть здатися несподіваними — наприклад, що підшкірний жир та целюліт — це нормально (у певних межах), або що зайва вага — не обов’язково ознака лінощів.
Загалом книжка поділяється на 7 розділів: "Вибір", "Харчування", "Вага", "Стрес", "Фізична активність", "Сон" та "Здоров’я". Це і є 7 складових здорового способу життя, про які йдеться в назві.
Як привести в баланс усі ці складові, не силуючи себе — Дарка пише доступно й дотепно. Лейтмотив книжки: не варто доводити нічого до фанатизму та не треба гризти себе, якщо щось не вдається.
Андрій Беловєшкін "Що й коли їсти. Як знайти золоту середину між голодом і переїданням"
BookChef, 2020
Андрій Беловєшкін — лікар та кандидат медичних наук з Мінська. У книзі "Що й коли їсти" він зібрав 12 правил здорового харчування та ще 12 правил — для правильного добору продуктів. Так автор пропонує навчитися слухати своє тіло та його потреби, отримувати задоволення від їжі та створювати правила, а не обмеження.
Найважливіше, що всі поради, які дає Беловєшкін у своїй книзі, він придумав не сам — вони грунтуються на доказовій медицині та наукових дослідженнях.
Лікар радить читати щодня по одному розділу книжки та відразу ж втілювати їх в життя. Та за 24 дні можна повністю передивитися власні харчові звички.
Розанна Каспер "Велика книга 30-денних викликів. 60 програм формування звичок для кращого життя"
Видавництво Старого Лева, 2020
Ця книга не така вже й велика, як обіцяють у назві — всього 128 сторінок. Її авторка стверджує, що за допомогою 30-денних викликів можна змінити свій спосіб життя: почати бігати, правильно харчуватися, спати необхідну кількість годин та навіть гармонізувати стосунки.
У книзі — цілих 60 програм, пов’язаних з фізичним станом, харчовими звичками, спортом, і навіть кар’єрою та стосунками. Не обов’язково виконувати всі: оберіть кілька, в залежності від мети, і спробуйте дотримуватися їх протягом місяця.
Наприклад, 30 днів поспіль стійте у "планці" по 5 хвилин, або ведіть щоденник харчування. Є й складніші програми: цілий місяць нікого не засуджувати, або відмовлятися від зайвого. Розанна Каспер допоможе витримати челлендж своїми порадами та підказками.
Джеймс Клір "Атомні звички. Легкий і перевірений спосіб набути корисних звичок і позбутися звичок шкідливих"
КМ-Букс, 2020
На відміну від попередньої авторки, американський важкоатлет, підприємець та мандрівник пропонує інший спосіб напрацювати у собі корисні звички.
Він ділить цей процес на етапи: "подразник", "прагнення", "відгук" та "винагорода" і вважає, що за масштабними змінами (наприклад, звичкою правильно харчуватися) ховається безліч дрібних (приміром, випивати зранку склянку води з лимоном).
Отже, Клір є адептом поступових змін. Він пише, що якщо поступово змінювати своє життя хоча б на 1%, ви не відчуєте сильного дискомфорту, але врешті це призведе до глобальних змін.
У книзі "Атомні звички" він пояснює, як це працює, спираючись на наукові дослідження та досвід успішних людей.
Ліза Москоні "Їжа для мозку. Наука розумного харчування» (Наш формат, 2019)
Ліса Москоні — професорка неврології, вона працює у Корнельському університеті та викладає у Нью-Йоркській Школі медицини.
У книзі "Їжа для мозку" вона підійшла до питання харчування з несподіваної точки зору. Ліза Москоні пише не про те, як їжа впливає на нашу вагу, здоров’я, зовнішній вигляд, чи ставлення до себе.
Вона дослідила те, як продукти, які ми споживаємо, впливають на наш мозок та його здатність функціонувати.
Чи здатна оливкова олія врятувати від хвороби "Альцгеймера", чи примушує глюкоза наш мозок працювати краще, і які взаємозв’язки між раціоном та мисленням доведені науковцями? Про все це — на 336 сторінках справді цікавого чтива.
Наталія Самойленко "Їж, пий, худни"
#книголав, 2018
Цю книжку рекомендувати вже навіть трохи "моветон", бо за 2 роки після того, як вона опублікована, здається її прочитали вже всі. Але якщо раптом вона не трапилася вам на очі, зверніть увагу.
Наталія Самойленко — одна з найвідоміших в Києві дієтологинь. Ви можете здивуватися, але вона не рекомендує рахувати калорії (бо такі підрахунки ніколи не будуть точними), натомість радить звертати увагу на глікемічні та інсулінові індекси кожного продукту.
Цей показник залежить від того, з чим ви комбінуєте той чи інший продукт. Словом, ця книжка підійде, якщо ви готові зануритися у терміни та підрахунки і дізнатися про харчування трошки глибше. Незважаючи на це, вона написана не науковою нудною мовою, а доступна для розуміння будь-ким.
А ще ця книжка приємно оформлена та проілюстрована, тому її не тільки корисно читати, а й хочеться мати на полиці у домашній бібліотеці.
Марі Карачина "Never Stop"
Видавництво Старого Лева, 2018
Марі Карачина друга в Україні жінка, яка фінішувала всі 6 марафонів серії World Marathon Majors. А ще вона фітнес-тренерка та засновниця клубу "Skinny&Strong".
Книга "Never Stop" — перша в Україні книжка про біг. У ній авторка розповідає, чому вона почала бігати, що це дає, і як підготуватися до напівмарафону, якщо ви маєте таку мету.
"Після цієї книги хочеться вдягнути кросівки і побігти", — пишуть про "Never Stop" на сайтах з книжковими відгуками. Тож, можливо, це саме та книжка, яка змотивує вас нарешті змінити свій спосіб життя.
Цю добірку підготував для читачів LIGA.net літературно-художній фестиваль Toloka. Він пройде 13-23 серпня, організатори гарантують дотримання усіх карантинних норм.
Авторка: Тетяна Гонченко