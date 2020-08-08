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Дарка Озерна "Ви це зможете! 7 складових здорового способу життя"

Yakaboo Publishing, 2020

Медична журналістка Дарка Озерна пише колонки для різних українських медіа, входить до комунікаційної команди Уляни Супрун та веде програми про здоров’я і науку на Радіо "Культура". А тепер вона ще й написала книжку.

У ній вона зокрема розвінчує міфи. Деякі твердження можуть здатися несподіваними — наприклад, що підшкірний жир та целюліт — це нормально (у певних межах), або що зайва вага — не обов’язково ознака лінощів.



Загалом книжка поділяється на 7 розділів: "Вибір", "Харчування", "Вага", "Стрес", "Фізична активність", "Сон" та "Здоров’я". Це і є 7 складових здорового способу життя, про які йдеться в назві.

Як привести в баланс усі ці складові, не силуючи себе — Дарка пише доступно й дотепно. Лейтмотив книжки: не варто доводити нічого до фанатизму та не треба гризти себе, якщо щось не вдається.