В 2022 году украинцы стали активнее интересоваться прошлым своего государства. По результатам опроса Киевского международного института социологии, 69% жителей начали проявлять больший интерес к истории Украины, в частности, к историческим персонам и событиям.

Такой рост интереса к прошлому не мог не повлиять на украинские культурные институты, важную роль среди которых играют музеи — очаги сохранения и исследования нашего наследия. В частности, в марте сообщество неравнодушных запустило инициативу "Спільний спадок", целью которой является сбор средств для пополнения музейных коллекций.

LIGA.Life решила узнать больше о проекте, его первых результатах и рынке старинных вещей в Украине. Помогли нам в этом основательница "Спільного спадку" Алина Божнюк и заместитель гендиректора Музея Ивана Гончара по учету и сохранению музейных ценностей Виктория Куцурук.

Как возникла идея проекта?

Все началось осенью 2022 года, когда Алина Божнюк решила передать предметы из своей коллекции в украинские музеи. За год до этого девушка начала формировать собственную подборку вышитых сорочек и смогла накопить много образцов из разных регионов Украины. Некоторые из них она и захотела передать музеям.

На предложение откликнулись сразу несколько культурных институтов, среди которых – Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара".

"Раньше я думала, что фонды всех классных музеев уже забиты. Но оказалось, что Музей Ивана Гончара был заинтересован во многих предметах из моей коллекции. Я пообщалась с представителями центра, поняла их подход и решила передать свои вещи", — рассказывает Алина.

В ходе общения выяснилось, что музей испытывает трудности с пополнением коллекций. Фактически он может расширять фонды только за счет экспедиций и подарков от меценатов или самих сотрудников. Государственное финансирование, получаемое институтом, не предусматривает подобных расходов. Потому Алина Божнюк попыталась самостоятельно искать в интернете предметы древности и покупать их для музея.

"Я начала искать что-то такое, что понравится центру народной культуры. Так передала несколько вещей, но все равно было осознание ограниченности собственных финансовых возможностей. Ведь предметов очень много, потенциал покупки велик. Я поняла, что сама смогу купить гораздо меньше, чем совместно с другими людьми. Так и появилась идея проекта "Спільний спадок"", – рассказывает основательница инициативы.

Как музеи пополняют свои фонды?

В Музее Ивана Гончара положительно отреагировали на предложение сотрудничества, ведь приобретение старинных вещей благодаря граудфандингу создает новые пути для пополнения фондов. По словам замгендиректора центра по учету и сохранению музейных ценностей Виктории Куцурук, сегодня значительную часть музейной коллекции, насчитывающей более 30 тысяч предметов, составляют подаренные вещи. Так, в основе коллекции — частный сборник основателя музея, украинского художника и скульптора Ивана Гончара, а также подарки меценатов и поклонников центра.

Значительную часть предметов нынешнего фонда приобрел директор музея Петр Иванович Гончар. Впрочем, есть и вещи, добытые во время экспедиций, которые проводили до пандемии Covid-19 ежегодно. В ходе таких путешествий исследователи собирали фольклор и предметы материального наследия. Главным преимуществом этого способа пополнения коллекции является максимальная сохранность информации о предмете как следствии — вещь становится более ценной для ученых.

Но в случае, когда речь идет о поиске вещей по типу или тематике, государственные музеи часто уступают частным коллекционерам. За последнее время рынок сильно изменился, и большое количество интересных предметов оказались в свободной продаже на онлайн-платформах: OLX, тематических Facebook-сообществах и т.д. В таких условиях частные коллекционеры имеют большие финансовые возможности и могут более оперативно принимать решение о покупке того или иного предмета. Поэтому на помощь и пришел проект "Спільний спадок".

"Это сотрудничество ценно для нас тем, что мы можем пополнять коллекцию именно тематическим путем, а не типичными предметами. У нас есть широкий выбор, мы четко понимаем, какой предмет нужен — и сразу ищем то, что хотим: либо по месту происхождения, либо по типу. Это не альтернатива привычным комплексным экспедициям, а дополнительный инструмент пополнения коллекции", – объясняет Виктория Куцурук.

Как работает проект?

Проект работает по краудфандинговой системе. Каждый желающий может стать патроном "Спільного спадку" и превратиться в настоящего мецената, оформив ежемесячную подписку. Все деньги идут на банковский счет благотворительного фонда "КОЛО", который после согласования покупает предмет и передает его музею. Собранные средства тратят только на покупку и доставку вещей, а также на уплату налогов.

Кроме коммуникационного задания по сбору средств, "Спільний спадок" занимается поиском предметов, которые могут быть интересны музею. Для этого инициатор проекта Алина Божнюк проводит мониторинг аукционов, публикаций в соцсетях и объявлений на платформе OLX, где ищет интересные предметы древности. Далее бронирует их и показывает представителям музея, принимающим окончательное решение о покупке:

"Я присылаю тот или иной предмет музею, который уже по протоколу оценивает вещь, сопоставляет ее культурную ценность со стоимостью. Это может быть какой-то уникальный предмет или просто вещь с историей, не обязательно что-нибудь редкое и дорогое".

Музей также предоставляет команде "Спільного спадку" перечень интересующих его предметов в первую очередь. По словам Виктории Куцурук, такой список формируется в процессе мониторинга коллекции — при сверке, подготовке к оцифровке или выставке. В результате работники музея определяют регионы или типы предметов, которых не хватает для полноценного представления традиционной культуры.

В список входят:

образцы народной живописи – иконографические сюжеты, сюжеты, связанные с родственным обрядовым кругом и народными ремеслами;

образцы керамики и стекла – посуда, декоративная скульптура и кафель;

образцы традиционной культуры юго-восточных регионов – одежда, предметы быта и интерьера.

"Как в нашем музее, так и в других этнографических музеях и частных коллекциях очень мало представлены юго-восточные регионы. И конечно, когда попадают вещи традиционной культуры из этих регионов, мы с радостью их берем в коллекцию", — рассказывает Виктория Куцурук.

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Процедура покупки предмета на том же OLX более усложнена, чем если бы это делал рядовой человек. Ведь к этапам бронирования, коммуникации с продавцом, покупке и доставке добавляется согласование с музеем и оформление официального договора — все это занимает определенное время. Впрочем, отмечает Алина Божнюк, большинство продавцов адекватно реагируют на все процедуры, потому что хотят быть причастными к сохранению культуры.

В настоящее время проекту удалось собрать 550 долларов и приобрести два старинных предмета для музея: "цурканку" первой половины XX века (женскую плечевую одежду) и альбом с рисунками, фотографиями и заметками дочери украинского сечевого стрельца. В то же время были случаи, когда люди, узнав о проекте "Спільний спадок", безвозмездно передавали старинные вещи музею. Таким образом удалось получить вышитый рушник конца 50-х — начала 60-х годов XX века и сорочку из Тернопольщины, вышитую ориентировочно в 1940-х годах. Все эти предметы ставят на учет, оцифровывают и публикуют на сайте и в соцсетях.

Как формируется рынок предметов древности в Украине?

Старинные вещи попадают на рынок разными путями. Кто-то продает семейную реликвию, а кто-то ездит по селам, массово скупает предметы старины, а затем выставляет их на продажу. Чем меньший путь прошел объект, тем больше вероятность сохранения ценной информации о нем.

"Некоторые продавцы сами ездят в небольшие экспедиции. Есть те, кто собирают старинные предметы в районах, где живут. И это, наверное, лучший способ, потому что сохраняется история вещей", — объясняет основательница "Спільного спадку" Алина Божнюк.

При покупке старинных предметов команда проекта и сотрудники музея устанавливают:

период создания;

технику выполнения и материалы;

место создания и бытования;

авторство и легенду (кому принадлежал предмет, информация о наличии и использовании предмета и т.п.).

Если вещь достаточно ценная, а этой информации нет, музей пытается сделать атрибуцию по аналогии. По словам заместителя гендиректора Музея Ивана Гончара Виктории Куцурук, установить региональную принадлежность предмета сотрудники музея могут при наличии подобных образцов в коллекции. Например, место происхождения могут указывать крой одежды, цветовая гамма и орнамент.

Впрочем, есть такие регионы, где сохранилось очень мало старинных вещей. Это автоматически повышает их стоимость на рынке. Инициатор "Спільного спадку" Алина Божнюк отмечает, что в зависимости от отделки и региона стоимость одной вышитой сорочки может колебаться от 1000 гривен до нескольких тысяч долларов.

"Цена формируется без какого-либо нормального регулирования. Учитывается, насколько рубашка красиво украшена, насколько она редкостная — и каким-то образом продавец определяет цену. При этом неопределенность со стоимостью предметов работает в обе стороны: вещь могут как переоценить, так и недооценить", — объясняет Алина.

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Что касается других покупателей, то больше всего музеи конкурируют за старинные вещи с частными коллекционерами и рядовыми людьми. Первые имеют больше денег и оперативность в покупке, а вторые могут просто найти какую-то вещь и приобрести ее.

"У коллекционеров есть желание найти что-то для себя, они постоянно на связи. Поэтому некоторые вещи выкупают через минуты. Если это что-то редкое и уникальное, то фактически музей упускает возможность сохранить этот предмет и передать знания о нем следующим поколениям", — добавляет Алина Божнюк.

Как сохраняют и распространяют культурное наследие?

В будущем проект планирует привлекать к сотрудничеству больше музеев и выйти на уровень, когда продавцы сперва будут предлагать приобрести старинные вещи "Спільному спадку" по себестоимости или с минимальной наценкой, и только потом будут выставлять их на общую продажу. Ведь, по словам основательницы инициативы, сохранение предмета в музее – лучшее, что может с ним произойти.

"Вещь может попасть в частную коллекцию или в использование обычного человека. Но есть и другие случаи. Наихудшее, что может произойти с предметами древности, – это когда их покупают и вывозят за границу. В таких случаях предмет просто лишают контекста, его покупают просто как хорошую блузку или платье. И получается, что за границу вывозят шедевры, которые точно должны храниться в музеях", — объясняет Алина Божнюк.

Еще одна угроза предметам старины – это перекройка и апсайклинг, когда ту или иную вещь превращают в декоративный элемент для современной одежды. Сегодня таким злоупотребляют украинские бренды, которые в погоне за "восстановлением традиций" режут вышитые рушники и рубашки для создания жакетов, кроссовок или блокнотов. По мнению инициаторки проекта "Спільний спадок", такие действия полностью лишают старинную вещь любой ценности и являются целенаправленным разрушением культурного наследия.

В музее предмет старины не просто хранят, каталогизируют и оцифровывают для следующих поколений — его исследуют ученые и воспроизводят мастера. Это помогает развиваться современным художникам, которые вдохновляются народным творчеством.

"Частный коллекционер этого сделать не может. Он оцифровывает старинный предмет, каталогизирует его, вносит в базу и даже может сделать выставку. Но это все равно не такая системная работа, как в музее. Поэтому попасть в музей – это, наверное, лучшая судьба для предмета старины", — добавляет Алина Божнюк.