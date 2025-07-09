Маска ИИ, голос "сына" и QR-ловушки: как защититься от карточного мошенничества
Каждый день в Украине происходят тысячи попыток обмана через интернет. Статистика неумолима: 83% всех мошеннических операций в 2024 году произошли в онлайн-пространстве, а 93% убытков приходятся именно на эти схемы. При этом средний размер незаконной операции растет — уже 4761 гривна, и это +51% всего за год.
Мошенничество нового поколения
Сегодня, когда мы слышим слово "мошенник", наше представление должно измениться. Это не человек в балаклаве, который шастает у банкомата. Это профессиональный манипулятор. Его инструменты — психология, социальные сети, искусственный интеллект.
Фишинговые сайты выглядят как настоящие банковские. Сообщения — как от госучреждений. А самое страшное — голоса. Deepfake уже сегодня может воспроизвести голос вашего близкого. "Мама, я попал в беду, пришли деньги". И ты отправляешь. Потому что как не поверить родному голосу? В таких случаях лучшим решением будет просто перезвонить близкому человеку, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
Такой пример и есть социальной инженерией — источником 84% всех убытков граждан, попавших в "тиски" мошенников.
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