Памятники архитектуры Одессы превращаются в руины. И никому нет до них дела?

Центр Одессы — это историческое и архитектурное наследие. От дома Феликса Дерибаса, построенного в 1790-е годы, до жилого дома Кумбари, построенного итальянским архитектором Джованни Фраполли в те же годы. От Свято-Троицкого собора - самого старого собора города - архитектором которого был брат Джовани Франц Фраполли, до дома Цезаря Оттона на улице Гоголя. От Воронцовского дворца, сооруженного по проекту Франческо Боффо, до гостиницы Бристоль, построенной по проекту Александра Бернардацци и Адольфа Минкуса.

Поэтому вполне закономерно, что еще в 2009 году исторический центр Одессы внесли в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Следующий этап — попасть в основной список.

Для этого местные чиновники с экспертами в 2018 году подготовили досье для ЮНЕСКО. В частности, 196 памятников культурного наследия, из которых 24 — в хорошем состоянии, 75 — в удовлетворительном, 83 — в неудовлетворительном и близком к неудовлетворительному, 13 — почти в ветхом. То есть почти половина в плачевном состоянии.

Цифры не передадут всей картины того, что происходит с центром Одессы — он исчезает на наших глазах. На обветшалых зданиях появляются все новые трещины, дряхлые крыши осыпаются, балконы обваливаются, а порою дома разрушаются в один миг, попадая в кольцо безликих высоток.

Утешение и надежду можно было бы найти в Программе сохранения исторического центра города на 2019-2021 годы, которая предусматривает реставрацию почти 200-т фасадов в историческом центре за три года.

Однако ту часть денег, которую выделили на реставрацию, вполне возможно, частично «разделили». Полиция в начале года расследовала возможный факт присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах во время ремонтно-реставрационных работ в исторической части города. Это касалось денег именно Программы сохранения исторического центра Одессы. Речь идет о договорах на сумму 24,5 млн грн. Чем закончится расследование — увидим со временем.

Богатое культурное наследие стремительно беднеет. А с этим теряется и туристический потенциал. Не говоря уже о том, что падение камней, лепнины и штукатурки на головы прохожих несет прямую угрозу жизни людей.

За последние два с половиной месяца в городе случилось шесть обвалов домов. Обвал дома-памятника архитектуры 1890 года постройки на улице Торговой. Обвал дома-памятника архитектуры 1893 года на улице Канатной. Обрушение постройки 1912 года на улице Ясной. Обрушение части дома 1920 года постройки на улице Среднефонтанской. Что дальше?

С каждым днем проблема становится все масштабнее. Поэтому активисты, журналисты, историки и просто небезразличные граждане города «кричат» о ней не первый год. Исторический ареал, который может претендовать на внесение в список наследия ЮНЕСКО, становится все меньше. При этом увеличивается количество однообразных высоток и уродливых строений.

Но, ведь Одесса - не единственный город на Земле, где есть большое архитектурное наследие. Как сохраняют исторические здания в цивилизованных странах? Там это привычное дело. В Германии, например, успешно применяется модель с налоговыми кредитами, когда жильцы получают от государства скидки по уплате налога на недвижимость после реставрации дома. А в Италии практикуется модель паевого финансирования, когда реставрацию оплачивает частично государство, частично — жильцы.

Сегодня в Украине, увы, нет эффективных законодательных механизмов для стимулирования реставрации зданий. Но, кто не хочет — ищет отговорки, кто хочет — ищет возможности. В том же Львове отношение к старинным зданиям в центре совершенно другое.

Сохранить уникальную архитектуру Одессы — это тест на любовь к родному городу.

Бездеятельность в этом вопросе — путь к дальнейшему инерционному уничтожению исторического центра Одессы. Если ничего не предпринять, старинные здания, которые проектировали всемирно известные архитекторы, останутся только на архивных фотографиях. До точки невозврата остается всего несколько шагов.

Сегодня необходимо пристально проследить за тем, чтобы средства по Программе сохранения исторического центра использовались по назначению и в полном объеме. Для этого нужно создать рабочую группу, которая бы системно отслеживала ход реконструкции и держала на контроле эти процессы.

Также следует создать интерактивную карту, где будут обозначены все памятники архитектуры с данными об их реальном состоянии. Наконец, стоит разработать или воспользоваться уже существующими моделями восстановления исторических зданий. Только такой комплексный подход позволит спасти архитектуру в центре Одессы.

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