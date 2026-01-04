Это все так прекрасно. Унизили Путина. Показали, как "делать СВО". Выгнали диктатора из страны, да еще и в тюрьму его упекли, а не в соседи с Асадом і Януковичем.

Почему бы не порадоваться рядовому украинцу. Которому всегда было плевать на законы, верховенство права. Тут "наши бьют", и бьют друзей Путина. Ну классно же. Да и Мадуро нелегитимный, почему бы тогда не нарушить суверенитет другой страны, чтобы достать его. Тем более там у них и так все плохо. А Мадуро еще и всегда поддерживал российскую агрессию. Его точно не жалко.

К тому же мы так давно просили, чтобы США вернули себе роль мирового полицейского. И вот на тебе. Возвращают. По крайней мере полумирового.

Но это все очень пугает.

Мы хотели полицейского, который отстаивает закон и порядок. А что делать, если это будет грязный коп из голливудского кино? Коррумпированный полицейский, который больше всего любит деньги (нефть, редкоземельные металлы...)

Не с такими ли людьми Путин всю жизнь умел договариваться? Не ему ли на руку именно такие США? Которые еще и окончательно теряют моральное лидерство. Тем более, что Венесуэла для Путина – это была скорее статья расходов, а не доходов. А нефть отсюда, даже если все пойдет хорошо, польется не так и быстро. Да и подлинность тех самых рекордных запасов еще надо доказать. Потому что о них заявляли именно Чавес-Мадуро, которые, как всякие коммунисты, умеют придумывать сказки для взрослых.

"Мы будем управлять Венесуэлой" – это пугает. "Есть вопросы к Мексике" – тоже. Потому что есть же еще Гренландия. И в той же стратегии, где написано, что Западное полушарие – это задний двор Белого дома, также написано, что ЕС – это зловещее образование, которое надо разрушить. И Путину тоже. А мы именно туда направляемся, между прочим.

Нельзя оправдывать нарушение закона и правил справедливостью. Это всегда плохо заканчивалось. Всегда. И, может, для Венесуэлы это будет к лучшему, если получится. Потому что не факт, что получится именно так, как говорит сейчас Трамп. Но чем это закончится для всего мира? Куда дальше пойдет новый полицейский? С кем он дальше договорится?

Все эти правила игры выдумали не просто так. Иногда делать по закону долго и муторно. Но это единственный путь к устойчивому развитию.

Поэтому операция США впечатляет. И пугает. И не факт, что бьет по Путину. Хоть у россиян сейчас такая приятная для глаза истерика. Но точно бьет по и так уже хрупкому миру.

И точно бьет по Китаю. И еще открытый вопрос, что будет ответом Пекина. Пока сумасшедший Ким запустил очередную ракету в море. Он любит глушить рыбу. Но разве это все? Потому что есть Тайвань. И если Трампу можно, то почему нельзя Си? Потому что Трамп показал, как можно. Показал, что Путин лох, потому что не смог за три дня, а Трамп смог.

А если Си подумает, что и он сможет? Насколько тогда весь мир станет хрупким?

