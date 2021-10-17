Судья Верховного Суда рекомендует кино. И это отличные рекомендации

1. "Дюна" Дени Вильнева – шедевр.

Вильнев – не философ, он снимает кино, и это кино – прекрасно.

Не ждите от второй части объяснений, почему люди летают на космических кораблях и сражаются на мечах. Его задача совсем не в этом. Он создает мир Дюны и приглашает туда своего зрителя. Именно ощущение пребывания в этом мире и есть та художественная сверхзадача, которую ставит себе режиссер.

2. "Не время умирать" Кэри Фукунага – прощай, Дэниел Крейг, привет жаркие споры, кто же станет следующим (-ей).

Создатели последней серии с Крейгом бережно собрали все идеи Йена Флеминга, встряхнули, не перемешивая, и получилось то, что получилось.

Коммандер Бонд в книге всегда мечтал умереть на палубе горящего корабля (какая смерть может сравниться с ней по красоте, и не зря в кино он поправляет напарницу – Коммандер Бонд), в "Живешь лишь дважды" (книге) был японский остров с кучей ядовитых растений и самоубийственная миссия Бонда после гибели любимой (в кино примерно то же самое, только Лея Сейду не умерла, а оказалась женщиной с богатым внутренним миром), в последних книгах Бонд такой и есть – сентиментальный, но крутой.

Короче, "Не время умирать" – это такой конспект из самых ярких идей книг Флеминга о Бонде в конце своего пути.

Это – фильм-прощание, а такие фильмы никогда не бывают прорывом или чем-то выдающимися. Это вам не "Координаты Скайфолл" или "Казино Рояль", но другого от этого фильма ждать и не нужно.

Это – Бонд в поисках своей маскулинной идентичности в сложном современном мире (ее уже нашел Тимоти Шаламе и транслирует в буквальном каждом пост-ковидном фильме, но Бонду она не подойдет).

Поэтому что может быть лучше пронзительных голубых глаз, которыми на нас посмотрит его дочь.

Прощай, Бонд, мы будем вспоминать тебя с теплотой и признательностью.

3. "Игра в кальмара" – очень азиатское кино, которое благодаря типичным для азиатского кино ингредиентам – жесткая социальная тематика, сверхнатуральное насилие, избыточная эмоциональность и крайне насыщенный событиями сюжет завоевало любовь миллионов.

Я много смотрел разного азиатского кино и могу достоверно сообщить вам, что они обожают сюжет "игра со смертельным исходом" на фоне проклятого капитализма. (Кстати, Вьет Тхань Нгуен, не на пустом месте получил Пулитцера за постмодернистский взгляд на коммунизм во Вьетнаме в "Сочувствующем").

Поэтому это вторичная история, тем не менее, талантливо снята и рассказана, но никакой особой глубины в ней нет, а идеи достаточно просты и многократно проговорены массовой культурой. Возможно, восточный колорит и не близкое знакомство широкой публики с азиатскими фильмами и сделали такой ажиотаж ("Паразиты", например, примерно о том же самом, и целый Оскар отхватили)

От себя рекомендую второй сезон сериала Apple "See" – там Джейсон Момоа лицом к лицу встречается с Дэйвом Батистой в постапокалиптической истории о том, как слепые стали круче зрячих (а в "Дюне" так и не встретились, кстати).

Любите кино!

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