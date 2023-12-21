З 1 грудня Національний банк України (НБУ) дозволив українським банкам продавати долари та євро готівкою, без обмеження суми.

Серед іншого, своє рішення регулятор пояснив необхідністю зближення готівкового та безготівкового курсів.

"Скасовано усі обмеження для банків та небанківських фінансових установ на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню", – зазначав Нацбанк у поясненнях на своєму сайті.

За оцінками НБУ, це має сприяти мінімізації відмінностей між готівковим та безготівковим курсами. Як результат, це приведе до стабілізації курсових очікувань і підвищення стійкості валютного ринку.

LIGA.net з'ясовувала, що стосовно цього думають учасники ринку і як це рішення може вплинути на плани Мінфіну щодо бюджету на наступний рік?