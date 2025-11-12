Крупнейший коррупционный скандал с 2022 года всколыхнул Украину. Он уже снес с должностей министр юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук.

В центре скандала Тимур Миндич – лицо, близкое к президенту Владимира Зеленского. Именно в его квартире на улице Грушевского глава государства праздновал свой 43-й день рождения. Поэтому бегство Миндича за границу вызывает серьезные вопросы относительно возможных сообщников в высших кабинетах власти, пишут западные медиа.

LIGA.net перечитала Bloomberg, Neue Zürcher Zeitung, Tagesspiegel, The Washington Post, Die Welt и сделала пять выводов о том, как "дело Миндича" воспринимают на Западе. Они неутешительны, но есть и безусловно хорошая новость.