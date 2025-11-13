Почему интересы Америки Трампа больше не совпадают с ценностями союзников

Дональд Трамп не осознает и не ценит историческую реальность, которая стала результатом совместных военных усилий союзников под лидерством США во время Второй мировой войны и институционального развития мер безопасности, инициированного Трумэном сразу после Второй мировой войны.

Единство союзников обеспечило безопасность и мир на десятилетия, что, в свою очередь, создало условия для экономического роста демократических стран в послевоенный период.

Во время Второй мировой войны среди союзников существовало философское согласие относительно того, кто является их военным и политическим врагом. Фашистская Германия во главе с Гитлером пыталась путем военной агрессии разрушить мирный мировой порядок и подчинить европейские страны своему диктаторскому господству.

Тем не менее после почти четырех лет войны между Россией и Украиной в администрации Трампа все еще наблюдается нерешительность в восприятии долгосрочных последствий российской агрессии – как для Украины, так и европейского образа жизни.

