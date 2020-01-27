Где в Украине жить хорошо: зарплата, миграция, смертность, ВВП в регионах страны

В Украине есть устоявшееся мнение, что в столице все лучше, чем где-либо в стране. Не всегда. Регионы умеют удивлять. Например, за последние пять лет реальная зарплата быстрее всего росла в Винницкой области, а самая низкая безработица в 2019-ом — в Харьковской области. И это далеко не все.

LIGA.net изучила данные Госстата о регионах Украины, и выделила ключевые изменения за прошлый год по показателям: региональный ВВП, зарплаты, смертность и создание громад (если нет статистики за 2019, то в динамике за прошлые года).

Зарплаты

В ноябре 2019 года в Украине был зафиксирован зарплатный рекорд — украинцы в среднем зарабатывали 10 679 грн или более $438 (это сумма до отчисления подоходного и 1,5% военного сбора). Исторический рекорд стал возможен благодаря стабильному росту реальных средних зарплат последние четыре года. Долларовому показателю здорово помогло укреплению гривни в 2019-ом.

Самая большая средняя зарплата, традиционно, оказалась в столице — 15 974 грн (или $655). На втором месте — Донецкая область (11768 грн или $483), а замыкает тройку Киевская область (11313 грн или $464).

Несмотря на то, что это довольно приятная статистика, сравнивать нынешнюю зарплату в долларах с прошлогодними не очень корректно. Показатель во многом зависит от курса в определенный момент. Например, во времена президентства Януковича НБУ жестко фиксировал курс, а в 2014-2017 гривня обвалилась из-за войны с Россией. Соответственно, показатели сравнивать сложно.

Для оценки уровня зарплаты по сравнению с предыдущими годами куда лучше подойдет показатель реальной зарплаты. Если коротко, это номинальная зарплата с учетом инфляции. Реальная зарплата во всех областях давно превысила докризисный уровень 2013 года. Самый большой прирост реальной зарплаты с ноября 2013 года произошел в Винницкой (+57%), Закарпатской (+46%) и Тернопольской областях (+43%). Меньше всего зарплата выросла в Луганской (+14%) и Харьковской (+19%) областях. Детальнее про зарплаты в 2019 году читайте в разборе LIGA.net.

Безработица

Несмотря на то, что в Харьковской области не очень быстро росла реальная зарплата, в этом регионе самая низкая в стране безработица. За январь-сентябрь 2019 количество ищущих работу людей составила 4,7%. По 5,7% безработица составила сразу в трех областях: Киевской, Одесской и Киеве. Хуже всего ситуация в Луганской и Донецкой областях — 13,7% и 13,5% соответственно.

Миграция

В пяти областях Украины и Киеве официально зафиксирован приток людей. Больше всего людей переехало в Киевскую область (+22 000 человек), а самый маленький позитивный тренд был в Полтавской области (+335 человек).

Также интересно, что в эти шесть регионов приехало больше человек, чем выехало из других 19 областях. К сожалению, отследить меняют ли украинцы место проживания внутри страны и сколько из новоприбывших иностранцы достоверно нельзя.

Смертность

По данным Госстата, за 28 лет население Украины сократилось на 9,7 млн человек. Причины довольно очевидные — низкая рождаемость, высокая смертность и миграция. По данным Мирового банка, в Украине самые высокие темпы депопуляции в Европе.

В 2018 году умерли более 574 000 человек. За десять месяцев 2019 года уже более 486 000 человек, это больше чем за аналогичный период прошлого. За 2018 (за прошлый год еще нет статистики) в региональной разбивке самый большой показатель смертности на 100 000 человек зафиксирован в Черниговской области (1905 чел / 100 тыс), на втором месте — Полтавская область (1681 чел), а замыкает тройку — Черкасская (1663 чел). В пересчете на 100 000 человек меньше всего умирают в Киеве и Закарпатской области (1095 и 1218 человек соответственно).

Громады

C 2015 года в Украине проходит реформа децентрализации. Главная идея — дать людям на местах деньги и право самим решать, куда тратить эти средства. В рамках децентрализации создаются новые административные центры — объединенные громады. Позитивные изменения в рамках реформы уже есть: громады увеличивают свой бюджет в восемь раз, устанавливают солнечные батареи, а врачи становятся миллионерами. Полностью реформу планируют реализовать до весны 2020 года.

В конце 2019 года в Украине было уже 1018 громад. За четыре года больше всего громад создали жители Днепропетровской области (72 ОТГ), Черкасской (59) и Житомирской (57). 2019 год был не самый активный по созданию ОТГ — пик пришелся на 2017 год (создали 299 громад). За этот год же объединили 174 громады, а самыми активными были жители Николаевской области (14 ОТГ), Ровненской (13) и Запорожской (12).

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Бонус: Региональный ВВП

ВВП — самый распространенный способ оценить богатство страны и сравнить с другими государствами. Госкомстат рассчитает этот показатель на уровне области. Это один из немногих показателей, который показывает уровень экономики конкретного региона. Но Госстат считает этот показатель не так быстро, сейчас доступны данные за 2017-й.

Несложно догадаться, что Киев - самая богатая административная единица страны — ВВП генерируемый в столице в 2017 году был почти 700 млрд грн, это почти четверть всей украинской экономики в том году. Но вот какой регион с 2014 по 2017 года показал самый большой прирост? Спойлер — не Киев.

Региональный ВВП Полтавской области вырос в 2,5 раза за четыре года: с 68,8 млрд в 2014-ом до 151 млрд грн в 2017-ом. Помимо Полтавской, в два раза выросли еще шесть областей — Волынская, Винницкая, Житомирская, Херсонская, Львовская и Черниговская области.

Единственная область, которая показала регресс, — Луганская. Ее ВВП уменьшился с 31,3 до 30,2 млрд грн.

Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.